Китай впервые опубликовал кадры маневров своего марсохода на Красной планете

Национальное космическое управление Китая (CNSA) впервые показало детальное видео посадки аппарата "Чжужун" на Марс (сама посадка произошла еще 14 мая). Кадры спуска ровера на поверхность Красной планеты и передвижений аппарата на ней опубликовало информагентство Синьхуа на своей странице в YouTube.

На видиоролике видно раскрытие парашюта во время спуска платформы с аппаратом, съезд ровера по рампе на поверхность Марса, а затем маневры шестиколесного марсохода по каменистой марсианской почве. К настоящему моменту, по данным CNSA, "Чжужун" преодолел расстояние в 236 метров. Уточняется, что исторические кадры были переданы через спутник, который находится на орбите Марса.

"Орбитальная станция и марсианский ровер находятся в хорошем рабочем состоянии, ведут безопасную передачу с Марса для партии и родины, и посылают издалека поздравления по случаю столетия со дня основания партии", - говорится в распространенном CNSA пресс-релизе в связи со 100-летием образования Компартии КНР.

Напомним, что китайская экспедиция "Тяньвэнь-1" к Марсу была запущена 23 июля 2020 года. Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса 15 мая, начав исследование планеты. Главная цель миссии - найти возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

Сообщается, что марсоход весом в 240 килограмм оснащен различными приборами, в том числе радаром для поиска льда под поверхностью земли и лазерным измерителем-анализатором химического состава почвы.