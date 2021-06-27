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27.06.2021 17:31
Рубрика: В мире

Китай впервые опубликовал кадры маневров своего марсохода на Красной планете

Текст: Александр Гусаров

Национальное космическое управление Китая (CNSA) впервые показало детальное видео посадки аппарата "Чжужун" на Марс (сама посадка произошла еще 14 мая). Кадры спуска ровера на поверхность Красной планеты и передвижений аппарата на ней опубликовало информагентство Синьхуа на своей странице в YouTube.

Фото: YouTube
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На видиоролике видно раскрытие парашюта во время спуска платформы с аппаратом, съезд ровера по рампе на поверхность Марса, а затем маневры шестиколесного марсохода по каменистой марсианской почве. К настоящему моменту, по данным CNSA, "Чжужун" преодолел расстояние в 236 метров. Уточняется, что исторические кадры были переданы через спутник, который находится на орбите Марса.

"Орбитальная станция и марсианский ровер находятся в хорошем рабочем состоянии, ведут безопасную передачу с Марса для партии и родины, и посылают издалека поздравления по случаю столетия со дня основания партии", - говорится в распространенном CNSA пресс-релизе в связи со 100-летием образования Компартии КНР.

Напомним, что китайская экспедиция "Тяньвэнь-1" к Марсу была запущена 23 июля 2020 года. Марсоход "Чжужун" спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса 15 мая, начав исследование планеты. Главная цель миссии - найти возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

Сообщается, что марсоход весом в 240 килограмм оснащен различными приборами, в том числе радаром для поиска льда под поверхностью земли и лазерным измерителем-анализатором химического состава почвы.

В мире Восточная Азия Китай Исследование Марса РГ-Видео

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