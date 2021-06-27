Ключевой свидетель по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний

Один из ключевых свидетелей обвинения по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа признался в даче ложных показаний, информирует ТАСС.

В интервью исландской газете Stundin гражданин этой страны Сигурдур Тордарсон рассказал, что Ассанж не просил его взламывать телефоны политиков, как утверждалось прежде. Согласно новой версии, Тордарсон получил файлы с записями разговоров парламентариев от неизвестного лица, предложившего поделиться этой информацией с Ассанжем. Сам исландец якобы даже не изучал содержимое файлов. Кроме того, он признался, что самостоятельно дал основателю WikiLeaks имевшийся в его распоряжении доступ к сайту с данными о передвижении полицейских автомобилей, хотя его об этом никто не просил.

В 2013 и 2014 годах бывший информатор ФБР Тордарсон был осужден по обвинению в массовом мошенничестве, подделках документов и воровстве и домогательствах к несовершеннолетним мальчикам, при этом получил мягкие приговоры. А в 2019-м Минюст США предоставил ему официальный статус свидетеля в деле Ассанжа и иммунитет от любого судебного преследования.