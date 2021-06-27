Матвиенко поблагодарила Казахстан за бережное отношение к русскому языку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится в Казахстане с официальным визитом, обсудила с председателем Сената Парламента республики Мауленом Ашимбаевым сотрудничество Москвы и Нур-Султана, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

В частности, глава Совфеда поблагодарила руководство Казахстана за поддержку развития в республике русского языка и культуры, предложила расширять школьные и академические обмены, отметила необходимость ускорить согласование проекта межправительственного соглашения о функционировании филиалов вузов на территории двух стран. "Мы благодарны за бережное отношение и сохранение русского языка, обучения на русском языке в Казахстане", - сказала она.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в Казахстане русский - это язык межнационального общения. По словам спикера, сегодня более 41 процента учащихся в Казахстане обучаются на русском языке, в школах работают более 21 тысячи учителей русского языка и литературы, в школах с казахским языком обучения русский язык преподается с первого класса.

Глава казахстанского Сената также поблагодарил руководство России за помощь с борьбе с пандемией коронавируса. Напомним, в Казахстане налажено производство российской вакцины "Спутник V".

Собеседники также условились продолжать сотрудничество по линии парламентов и личное общение на различных площадках. Валентина Матвиенко пригласила казахстанских парламентариев принять активное участие в Третьем Евразийском женском форуме, который пройдет в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге, а также в намеченной на 2022 год Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу с участием глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий.