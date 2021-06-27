Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D

Мышечно-скелетные боли являются одним из самых частых симптомов дефицита витамина D. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"По медицинскому закону любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D", - предупредил он.

Мясников объяснил, что витамин D вырабатывается в организме "практически без всякого солнца", достаточно просто проводить время на открытом воздухе.

Среди продуктов с высоким содержанием витамина D медик выделил морепродукты, яйца и молоко. Кроме того, он напомнил, что недостаток этого элемента может привести к развитию рака и болезней сердца.