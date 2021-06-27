Минобрнауки: От абитуриентов не будут требовать прививку от COVID-19

Набирает обороты приемная кампания в российские вузы. Абитуриенты справедливо задаются вопросом: нужна ли им сейчас прививка от коронавируса.

Вопрос поступления в вузы РФ не связан с вакцинацией, заверил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня, потому что абсолютное большинство выпускников подают документы удаленно", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье.

Напомним, в связи с ухудшением эпидситуации в Москве Совет ректоров столичных и подмосковных вузов предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы начать учебный год в смешанном формате: к очным занятиям допускать только студентов с прививками. Но пока окончательного решения по этому вопросу нет.