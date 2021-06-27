Мишустин расширил перечень премий, которые освобождаются от НДФЛ

Денежное вознаграждение, которое получат победители Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход", не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

Отметим, что сейчас по общему правилу денежные премии облагаются налогом 13%.

"Постановлением, которое подписал Михаил Мишустин, вносятся изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых не подлежат налогообложению", - говорится в сообщении.

Конкурс "Твой ход" проводится в России впервые. Это масштабный проект для студентов, которые хотят испытать себя в самых разных областях - от спорта и добровольчества до развития бизнеса и высокотехнологичных производств. Организаторами проекта выступают АНО "Россия - страна возможностей" и Национальная лига студенческих клубов.