Мужчина умер вскоре после прививки AstraZeneca

Очередной летальный исход зафиксирован после прививки вакциной компании AstraZeneca. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иорданское государственное агентство Petra, пожилой мужчина умер через 10 минут после вакцинации от COVID-19 препаратом этой фармкомпании.

По сообщению агентства, ЧП произошло в Иордании. В воскресенье 66-летний мужчина в потерял сознание спустя десять минут после получения второй дозы вакцины. Врачам не удалось его спасти.

Как заявил агентству министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари, умерший страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было зафиксировано осложнений. Министр добавил, что точная причина смерти устанавливается.

Напомним, ранее прививки, выпущенные AstraZeneca, попадали в сводки новостей в связи с тромбозом у целого ряда пациентов, вакцинировавшийся медпрепаратом.