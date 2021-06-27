Названы продукты, которые можно есть после истечения срока годности

В Организации потребителей Испании перечислили продукты, которые можно есть после истечения срока годности. Отмечается, что есть минимальный срок годности и срок потребления продукта. В первом случае пища теряет органолептические качества, но ее можно есть без вреда для организма, передает La Vanguardia.

Для скоропортящихся продуктов - сырое мясо, курица и рыба и так далее - актуален срок потребления, в течение которого и не позже продукт необходимо употребить.

Как отметили в Организации потребителей Испании, после истечения срока годности допустимо есть йогурты, хлеб для тостов, сухофрукты, вяленые колбасу и сыр, консервированные томаты, макароны. В списке также чипсы, рис, бобовые, печенье, прохладительные напитки, варенье, супы быстрого приготовления.

Специалисты порекомендовали перед истечением срока годности замораживать оставшуюся колбасу и сыры. Правда, надо учитывать, что последние несколько поменяют структуру и станут более сухими.