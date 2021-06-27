Названы самые опасные для мозга продукты

Результаты ряда научных исследований показали, что рацион имеет прямую связь с риском развития болезни Альцгеймера, поэтому есть некоторые продукты, которые стоит исключить из меню.

Так, специалисты Британского университета Бата обнаружили прямую связь между употреблением продуктов с высоким содержанием сахара и закупоркой артерий мозга.

Ученые из Австралии выяснили, что опасность для головного мозга представляют жареная пища и фастфуд, так как они содержат трансжиры.

Китайские ученые, как передает Rai Al Youm, установили, что консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты провоцируют воспаление в головном мозге и повреждение сосудов. Они посоветовали отказаться от таких продуктов как колбасы, мясные изделия и сыры.