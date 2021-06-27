Немецкий журналист предрекла Европе катастрофу из-за отказа от саммита с РФ

Отказ страны Европы провести саммит с Россией может обернуться для них фатальными последствиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкого журналиста Сабину Шольт.

По ее мнению, Европа не пыталась наладить контакт с Россией, ограничиваясь "беззубыми угрозами" в виде санкций, которые не возымели эффекта. В этой ситуации лидеры Германии и Франции поступили оправданно, предложив провести саммит, но страны Восточной Европы отказались, мнения разошлись.

"Это катастрофа. Европа расколота, а Путин откинулся назад и смотрит на то, как страны - члены союза конфликтуют друг с другом и теряют силы", - подчеркивает Шольт.

Она посоветовала забыть о разногласиях и настроиться на диалог с Россией.