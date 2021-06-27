Определен курс рубля, очищенный от политики

Новости

Июль начнется с аномально теплой погоды почти на всей территории России 06:25
Россиян предупредили об опасности петрушки и сельдерея 05:52
Трамп сравнил выборы в США с голосованием на Украине 05:22
Уровень Амура у Благовещенска на 54 см превысил отметку опасного явления 04:40
Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V" 04:31
Число погибших в результате обрушения здания в Майами достигло пяти 03:47
Посол Германии в Киеве: Все боятся войны с Россией 03:07
Российский бизнесмен Олег Бурлаков скончался от коронавируса 02:39
В Роспотребнадзоре не смогли оценить опасность штамма "Дельта" 01:53
Вильфанд: Жара в Москве заметно спадет к середине следующей недели 01:22
Максименко прокомментировал новость о переходе в "Зенит" 00:59
Ключевой свидетель по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний 00:52
Протаранивший посольство РФ в Минске автомобиль попал на видео 00:25
Бельгия - Португалия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 00:25
Собянин назвал число госпитализаций с коронавирусом в Москве 00:05
Поезда из Абхазии в Россию остановили из-за аварии на железной дороге 26.06.2021
Глава минздрава Великобритании подал в отставку из-за поцелуя с помощницей 26.06.2021
Эксперт оценила отмену ЦБ РФ некоторых мер поддержки 26.06.2021
В ВОЗ выразили тревогу в связи с новым штаммом COVID-19 "дельта плюс" 26.06.2021
Эксперты рассказали, куда дешевле всего поехать отдыхать в июле 26.06.2021
Легковой автомобиль въехал в ворота посольства России в Минске 26.06.2021
МИД: Учения НАТО на Украине направлены на дестабилизацию на границах РФ 26.06.2021
Посол РФ в Лондоне предостерег от провокаций на российских границах 26.06.2021
В Ялте субботний ливень подтопил 20 домов 26.06.2021
РПЦ: Патриарх Константинопольский возомнил себя вершителем судеб православия 26.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
27.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Определен курс рубля, очищенный от политики

Текст: Георгий Панин
Курс доллара к концу недели упал до 72,20 рубля, курс евро -до 86,23 рубля. Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин описал перспективы российской валюты до конца года. Также он назвал стоимость рубля без учета санкций:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- При отсутствии негативных факторов и повышении цен на нефть по паре USD/RUB ожидается снижение до 72 рублей в ближайшие дни. Движение в паре EUR/RUB будет зависеть от динамики доллара на глобальном валютном рынке. В том числе и от движения в паре EUR/USD, которая на этой неделе застыла в районе 1,195.

Фото: Сергей Михеев/РГ/снято на iPhone
Нужны ли России цены на нефть в 100 долларов за баррель

Заканчивается июнь и с ним первое полугодие. Самое время подумать о том, как может развиваться российская экономика и с ней российский фондовый и валютный рынок во втором полугодии 2021 года. И выстроить некую систему координат наиболее вероятного развития событий.

Для начала вспомним, что Еврокомиссия в середине мая обнародовала прогноз динамики ВВП РФ на вторую половину года. Европейские эксперты полагают, что наша экономика покажет рост на 2,7 процента за год. Эта умеренно-позитивная тенденция, скорее всего, сохранится и во второй половине года.

Помня о самых жестких моментах пандемии, увольнениях и самоизоляции, россияне начнут увеличивать суммы на депозитах в банках. Формировать более устойчивую личную подушку безопасности. И это, надо сказать, оправдано, потому что пандемия еще не закончилась.

Увеличение сбережений поможет снизить давление на цены и облегчит задачу Центробанку, который начал борьбу с разогнавшейся инфляцией, повысив ключевую ставку до 5,5 процента.

Поможет ли это? Если дальнейшее повышение ставки и сохранение высоких цен на нефть поспособствует укреплению рубля ниже 70 за доллар к началу осени, то возможно поможет.

Правительство однозначно заверяет, что всеобщего локдауна не будет, но возможны локальные меры безопасности. И надо быть к ним готовым.

Объемы на рынке кредитования частных лиц во втором полугодии будут замедляться. Банки станут неохотно выдавать деньги даже добросовестным заемщикам из-за неуверенности в том, что клиент не потеряет источник дохода на очередном витке пандемии. Даже если в этом уверен клиент, в этом не уверен банк.

Должно пройти время - и это как раз второе полугодие 2021-го. Несмотря на то, что июнь прошел спокойно и на позитивном внешнем фоне, в стране сохраняется внутренняя напряженность. Причиной тому и взрывной рост заболеваемости, и разгон инфляции.

Тем не менее, официальные прогнозы регулярно пересматриваются в сторону повышения показателей роста экономики, снижения безработицы и роста доходов. Причины лежат на поверхности: это увеличение темпов всеобщей вакцинации населения и дополнительные меры бюджетной поддержки.

В целом, оптимизм по российскому рынку довольно натянут. Выросли зарубежные пошлины и цена перевозки. Отечественные фирмы испытывают острые проблемы со снабжением, а стоимость деталей и комплектующих для иностранного оборудования, на котором работают многие российские компании, поднялась почти в два раза. Виной этому возросшие налоги и акцизы на топливо.

Фото: iStock
Экономист раскрыл хитрые уловки для повышения продаж в магазинах

Это снижает шансы рубля на стабильное укрепление, для которого нужны дорогая нефть, геополитическое спокойствие и отсутствие санкций. На протяжении второго полугодия нефть, вероятно, сохранит цену выше 71-75 долларов за баррель на фоне повышенного спроса и расходования запасов по всему миру.

А вот санкционные проблемы сохраняются. Рискнем предположить, что причин для дальнейшего введения жестких мер еще достаточно, и Запад не преминет этим воспользоваться. В этом случае инвестиционная привлекательность российских активов снизится. Бумаги отечественных компаний потеряют в цене, а рубль ослабнет в парах с долларом и евро.

Если предположить, что никаких санкций и негативных событий не произойдет, то рубль, очищенный от политической составляющей, имел бы шансы укрепиться до 60 рублей за доллар уже к новому году.

Но пока серьезно можем рассчитывать только на высокие цены на нефть и текущее ослабление доллара на мировом валютном рынке после успокаивающих комментариев руководства ФРС США.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

Главное сегодня

Посол Германии в Киеве: Все боятся войны с Россией
Собянин назвал число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V"
В ВОЗ выразили тревогу в связи с новым штаммом COVID-19 "дельта плюс"
В Гидрометцентре назвали самые холодные регионы России
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков