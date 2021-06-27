Определен курс рубля, очищенный от политики

Курс доллара к концу недели упал до 72,20 рубля, курс евро -до 86,23 рубля. Специально для "Российской газеты" финансовый эксперт Дмитрий Чечулин описал перспективы российской валюты до конца года. Также он назвал стоимость рубля без учета санкций:

- При отсутствии негативных факторов и повышении цен на нефть по паре USD/RUB ожидается снижение до 72 рублей в ближайшие дни. Движение в паре EUR/RUB будет зависеть от динамики доллара на глобальном валютном рынке. В том числе и от движения в паре EUR/USD, которая на этой неделе застыла в районе 1,195.

Заканчивается июнь и с ним первое полугодие. Самое время подумать о том, как может развиваться российская экономика и с ней российский фондовый и валютный рынок во втором полугодии 2021 года. И выстроить некую систему координат наиболее вероятного развития событий.

Для начала вспомним, что Еврокомиссия в середине мая обнародовала прогноз динамики ВВП РФ на вторую половину года. Европейские эксперты полагают, что наша экономика покажет рост на 2,7 процента за год. Эта умеренно-позитивная тенденция, скорее всего, сохранится и во второй половине года.

Помня о самых жестких моментах пандемии, увольнениях и самоизоляции, россияне начнут увеличивать суммы на депозитах в банках. Формировать более устойчивую личную подушку безопасности. И это, надо сказать, оправдано, потому что пандемия еще не закончилась.

Увеличение сбережений поможет снизить давление на цены и облегчит задачу Центробанку, который начал борьбу с разогнавшейся инфляцией, повысив ключевую ставку до 5,5 процента.

Поможет ли это? Если дальнейшее повышение ставки и сохранение высоких цен на нефть поспособствует укреплению рубля ниже 70 за доллар к началу осени, то возможно поможет.

Правительство однозначно заверяет, что всеобщего локдауна не будет, но возможны локальные меры безопасности. И надо быть к ним готовым.

Объемы на рынке кредитования частных лиц во втором полугодии будут замедляться. Банки станут неохотно выдавать деньги даже добросовестным заемщикам из-за неуверенности в том, что клиент не потеряет источник дохода на очередном витке пандемии. Даже если в этом уверен клиент, в этом не уверен банк.

Должно пройти время - и это как раз второе полугодие 2021-го. Несмотря на то, что июнь прошел спокойно и на позитивном внешнем фоне, в стране сохраняется внутренняя напряженность. Причиной тому и взрывной рост заболеваемости, и разгон инфляции.

Тем не менее, официальные прогнозы регулярно пересматриваются в сторону повышения показателей роста экономики, снижения безработицы и роста доходов. Причины лежат на поверхности: это увеличение темпов всеобщей вакцинации населения и дополнительные меры бюджетной поддержки.

В целом, оптимизм по российскому рынку довольно натянут. Выросли зарубежные пошлины и цена перевозки. Отечественные фирмы испытывают острые проблемы со снабжением, а стоимость деталей и комплектующих для иностранного оборудования, на котором работают многие российские компании, поднялась почти в два раза. Виной этому возросшие налоги и акцизы на топливо.

Это снижает шансы рубля на стабильное укрепление, для которого нужны дорогая нефть, геополитическое спокойствие и отсутствие санкций. На протяжении второго полугодия нефть, вероятно, сохранит цену выше 71-75 долларов за баррель на фоне повышенного спроса и расходования запасов по всему миру.

А вот санкционные проблемы сохраняются. Рискнем предположить, что причин для дальнейшего введения жестких мер еще достаточно, и Запад не преминет этим воспользоваться. В этом случае инвестиционная привлекательность российских активов снизится. Бумаги отечественных компаний потеряют в цене, а рубль ослабнет в парах с долларом и евро.

Если предположить, что никаких санкций и негативных событий не произойдет, то рубль, очищенный от политической составляющей, имел бы шансы укрепиться до 60 рублей за доллар уже к новому году.

Но пока серьезно можем рассчитывать только на высокие цены на нефть и текущее ослабление доллара на мировом валютном рынке после успокаивающих комментариев руководства ФРС США.