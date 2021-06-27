Мировые расходы на проверку цифровой идентификации личности (набор технологий и интеллектуальных устройств, позволяющих верифицировать человека по цифровой информации - биометрии, цифровым паспортам, ID, паролям, ПИН-кодам, QR-кодам) превысят 16,7 млрд долл. к 2026 году. Об этом говорится в исследовании Juniper Research. Сейчас они составляют 9,4 млрд. Лидерами по расходам станут банки.

В России в качестве базы для федеральной системы удаленной идентификации служит Единая биометрическая система (ЕБС). Число клиентов, которые готовы пользоваться ее услугами, пока невелико - собрано всего 160-200 тыс. образцов.Уже есть прецеденты, когда банки выдавали кредит, идентифицировав клиента дистанционно. Первым на российском рынке стал "Хоум Кредит". Как сообщили в банке, первым продуктом, который был оформлен удаленно, стал онлайн-кредит на покупку товара.

"Сферы применения биометрии расширяются. Основным вопросом, который волнует пользователей, является безопасное применение своих персональных данных, которые они оставляют в цифровых каналах, и прозрачность используемых технологий, в том числе биометрических", - рассказали в ВТБ.Тормозят развитие процесса два фактора, говорит директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич: "С одной стороны, клиентам не интересно предложение услуг других банков, у них есть страхи, что данные будут потеряны, скомпрометированы и т.д. С другой стороны, низкая база собранных в ЕБС образцов не вызывает интерес у банков, чтобы предложить скидки для клиентов с биометрией".

ЕБС запущена Банком России и "Ростелекомом" 1 июля 2018 года для удаленного получения финансовых и иных услуг. Чтобы воспользоваться системой, пользователь должен сдать слепки лица и голоса в отделении банка и зарегистрироваться на портале госуслуг. ЦБ на законодательном уровне обязал банки принимать биометрию в отделениях в середине 2018 года. Изначально банки должны были внедрить такую функцию в 100% отделений к концу 2019 года, но в 2021 году ЦБ предложил сократить объем требований до 80% отделений, обслуживающих физлиц в населенных пунктах с численностью более 1 тыс. человек.