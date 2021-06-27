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27.06.2021 16:53
Рубрика: В мире

В Польше расправились с делами о возвращении собственности довоенным владельцам

Текст: Ариадна Рокоссовская
Польские депутаты одним махом расправились со всеми делами о возвращении довоенным владельцам их собственности. Теперь Польша готовится к новому конфликту с Израилем и США. Все из-за одобрения депутатами Сейма очередного резонансного документа, в данном случае поправок к кодексу административного производства. Согласно нововведению, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Более того, как только новые поправки вступят в силу - а для этого их должны одобрить сенаторы и президент, - рассмотрение всех уже существующих судебных дел, подпадающих под эти критерии, будет прекращено.
Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA
Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA

Казалось бы, что общего это может иметь с Израилем? Ответ на этот вопрос дает в своем Twitter-канале посольство этой страны в Варшаве: "Эти изменения в закон в конечном итоге сделают невозможным возвращение имущества евреев или попытки добиться компенсации за него тем, кто уцелел во время Холокоста, и их потомкам, а также еврейскому сообществу, для которого Польша сотни лет была домом". Глава МИД Израиля Лапид уже обещал полякам "серьезное ухудшение отношений", а пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил: "Решение польского парламента было шагом в плохом направлении. Призываем Польшу не продвигать этот документ дальше". По данным польского издания Dziennik Gazeta Prawna, Вашингтон планирует в ближайшее время направить в Варшаву специальную делегацию для переговоров о реституции.

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Но не только потомки евреев, вывезенных оккупировавшими Польшу в 1939 году нацистами в концлагеря и гетто, пострадали от нововведения. Дело в том, что и среди поляков немало тех, кто добивается возвращения своей довоенной собственности. Например, в разрушенной фашистами на 70 процентов Варшаве в 1945 году не представлялось возможным найти всех раскиданных по миру домовладельцев, а столицу нужно было отстраивать заново. Тогда, чтобы осуществить столь масштабный проект, как восстановление целого города, председатель ПНР Болеслав Берут подписал декрет о национализации земель в довоенных границах Варшавы. Предполагалось, что собственникам выплатят компенсации, но эти обещания остались на бумаге. Таким образом, декрет Берута подготовил почву для будущих судебных исков со стороны довоенных владельцев и их наследников. В 1989 году в стране начался процесс возвращения недвижимости владельцам, который сегодня в Польше называют "дикой реприватизацией". И по сей день у властей нет четкого ответа на вопросы, кому и как возвращать национализированную недвижимость, хотя попытки урегулировать этот вопрос принятием нормативных актов предпринимались в парламенте за эти годы около 20 раз. И нынешние поправки ставят точку, в том числе и на попытках оспорить декрет Берута.

Польские власти, судя по всему, не планируют менять свою позицию. Депутат Магдалена Беят, которую цитирует Dziennik Gazeta Prawna, считает: "Разные группы лоббируют то, что их интересует, но дипломатическое давление со стороны других государств в отношении того, какое административное право должно действовать в Польше - это беспрецедентно! Тем более, что изменение кодекса административного производства, которое определяет временные рамки для оспаривания административного решения, не является чем-то удивительным. В США этот срок составляет 90 дней, и лишь в некоторых случаях - несколько месяцев. Так что это курьезная ситуация. Одно очевидно: мы в польском Сейме будем принимать законы, думая, прежде всего, о жителях и гражданах Польши". По ее словам, поправки, принятые депутатами, позволят жителям спокойно жить, ремонтировать свои дома и строить планы на будущее без опасения, что их выселят.

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