Главный символ "вечного города" - амфитеатр Флавиев не устает удивлять. На этот раз посетителям Колизея предоставят уникальную возможность исследовать гипогей - двухуровневые подземные комнаты и коридоры с клетками и тоннелями, в которых гладиаторы и дикие звери готовились к своим смертельным боям. "Сегодня мы возвращаем публике памятник внутри памятника, который можно посетить по серпантинному мостику длиной 160 метров", - подчеркнула директор Колизея Альфонсина Руссо, назвав гипогей "настоящим закулисьем" Колизея.

Последний раз эта историческая часть античного сооружения использовалась в 523 году нашей эры, после чего гипогей постепенно покрылся землей и щебнем, до тех пор, пока не был раскопан итальянскими археологами в XIX столетии.

Открытию подземных комнат общей площадью 15 тыс. метров предшествовала колоссальная подготовительная работа. Восстановление подземного лабиринта является частью масштабного реставрационного проекта, который стартовал в 2011 году при финансовой поддержке "обувного короля" Диего Делла Валле, инвестировавшего в него 25 миллионов евро. Команда, состоящая из 81 специалиста (архитекторов, реставраторов, геологов, физиков, топографов, инженеров и рабочих) ежедневно делает все возможное, чтобы вернуть знаменитому амфитеатру первозданный вид. Восстановительные работы проходят в три этапа. Сначала вручную был очищен от грязи и микроорганизмов фасад памятника. Затем в течение почти пяти лет специалисты успешно отреставрировали подземные участки, а к 2023 году должна быть завершена последняя фаза реставрации. К этому сроку планируется установить деревянный раздвижной пол, чтобы туристы получили возможность ходить по арене, а не только по трибунам.