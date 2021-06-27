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27.06.2021 19:02
Рубрика: Общество

Православные отметили День всех святых и начинают Петров пост

Текст: Владимир Емельяненко

В первое воскресенье после Троицы (Пятидесятницы) Русская православная церковь отмечает День памяти всех святых. Святыми в Церкви называют тех, кто при всех человеческих слабостях и недостатках все же сумел максимально приблизиться к божественному миру.

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Святые - это, прежде всего, иные люди, отличные от людей из мирской жизни, поскольку они живут не по стихиям мира сего, а по закону Христа.

"Иные потому, что они борются и с помощью Божией побеждают похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую", - заявил в одной из своих лекций профессор Московской духовной академии Алексей Осипов, на которого ссылается РИА Новости.

Православное христианство почитает самых разных людей, получивших божественный дар Святого Духа - и путем прижизненных заслуг, и через смерть. В зависимости от подвига святого, церковь прославляет его в определенном лике: апостолы и равноапостольные, святители, мученики, исповедники, святители, праведники.

На следующий день после Дня всех святых начинается многодневный Петров пост. Пост в РПЦ установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. Он традиционно начинается через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, после девятого воскресения по Пасхе, а заканчивается 11 июля, накануне Дня Петра и Павла, который отмечается 12 июля. В этот день в православии воспевается "Петрова твёрдость и Павлов разум".

Общество Религия

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