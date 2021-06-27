Путин поручил до 1 июля расширить льготную семейную ипотеку

Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6 процентов годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) в размере до 6 млн. рублей, в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - до 12 млн. рублей", - сообщается в документе.

Кроме того, Путин поручил до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки, со ставкой не более 7%, а максимальный размер кредита не должен быть выше 3 миллиона рублей.