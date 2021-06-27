Путин поручил до 1 июля расширить льготную семейную ипотеку

"Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6 процентов годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов (займов) в размере до 6 млн. рублей, в городах Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - до 12 млн. рублей", - сообщается в документе.
Кроме того, Путин поручил до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки, со ставкой не более 7%, а максимальный размер кредита не должен быть выше 3 миллиона рублей.
Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию от коронавируса для иностранцев
В документе уточняется, что вакцинация будет проводиться для "прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности".
Правительству необходимо будет определить источники финансирования соответствующих мероприятий.
Кроме того Кабмину также поручается до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории РФ.
Путин поручил доложить о подготовке эксперимента по отмене НДС для общепита
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня доложить о подготовке эксперимента по отмене НДС для предприятий общепита, если их годовая выручка не превышает 2 млрд рублей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.
"Обеспечивать начиная с 2022 года реализацию пилотного проекта по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги общественного питания и среднесписочная численность работников каждого из которых не превышает 1500 человек, права применять общий режим налогообложения, предусматривающий: освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость", - сообщается на сайте Кремля.