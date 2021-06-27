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27.06.2021 13:32
Рубрика: Власть

Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию от коронавируса для иностранцев

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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В документе уточняется, что вакцинация будет проводиться  для "прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности".

Правительству необходимо будет определить источники финансирования соответствующих мероприятий.

Кроме того Кабмину также поручается до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории РФ.

Власть Работа власти Госуправление Президент Вакцинация от коронавируса

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