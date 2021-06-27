Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию от коронавируса для иностранцев

Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию от коронавируса иностранцев и лиц без гражданства. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

В документе уточняется, что вакцинация будет проводиться для "прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности".

Правительству необходимо будет определить источники финансирования соответствующих мероприятий.

Кроме того Кабмину также поручается до 30 июня доложить о мерах по обеспечению вакцинацией на возмездной основе иностранцев, находящихся на территории РФ.