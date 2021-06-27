Путин поручил доложить о подготовке эксперимента по отмене НДС для общепита

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня доложить о подготовке эксперимента по отмене НДС для предприятий общепита, если их годовая выручка не превышает 2 млрд рублей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Обеспечивать начиная с 2022 года реализацию пилотного проекта по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги общественного питания и среднесписочная численность работников каждого из которых не превышает 1500 человек, права применять общий режим налогообложения, предусматривающий: освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость", - сообщается на сайте Кремля.