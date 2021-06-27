Путин поручил составить план по декарбонизации экономики

До 1 октября российское правительство должно представить дорожную карту по снижению углеродоемкости экономики до 2050 года. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам ПМЭФ.

В поручении говорится, что в целях уменьшения "объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза" с 2021 по 2050 годы нужно разработать дорожную карту.

При этом должны не только сокращаться выбросы в результате хозяйственной деятельности, но и нужно наращивать потенциал экосистем в поглощении выбросов, в том числе за счет повышения эффективности использования земель и лесов, а также восстановления плодородия почв.

Кроме того, с 1 июля 2022 года в стране должны стать возможными проекты по сокращению выбросов и увеличению потенциала их поглощения, в том числе, с участием иностранных организаций.