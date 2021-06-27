Путин примет спортсменов, отправляющихся на Олимпиаду в Японии

Владимир Путин на следующей неделе примет в Кремле российских спортсменов, которые отправляются на Олимпиаду в Японии. Об этом сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.

Ранее Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса. В этом году она пройдет с 23 июля по 8 августа.

Сообщается также, что на следующей неделе Путин встретится с выпускниками высших военных учебных заведений. Кроме того того, в графике президента запланировано участие в новом форуме регионального сотрудничества России и Беларуси.