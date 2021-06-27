Ракета-носитель "Союз-2.1а" установлена на стартовый стол Байконура

На космодроме Байконур проходят заключительные предпусковые операции с ракетой-носителем "Союз-2.1а" и транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17". Как сообщили в Роскосмосе, в соответствии с решением госкомиссии 27 июня ракету вывезли на стартовый комплекс площадки № 31.

Все по традиции: транспортировка из монтажно-испытательного корпуса - в 05:30 по московскому времени. Потом операции по вертикализации и сведению ферм обслуживания. Специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

Пуск намечен на 30 июня. Новый космический грузовик доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы "Родник", 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1 509 кг оборудования и материалов в грузовом отсеке. Здесь много чего: ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.