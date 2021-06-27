Как в Подмосковье избавляются от строительных свалок

Ежегодно в столичном регионе образуется до 8 миллионов тонн коммунальных отходов. И до 50 миллионов тонн - строительных. На то, чтобы навести порядок с коммунальным мусором, потребовалось семь лет. Сколько времени займет работа со строительными отходами? Зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин оптимистичен: "Думаю, в ближайшей перспективе мы справимся". На чем основана эта уверенность, он рассказал в интервью "РГ".

Андрей Викторович, судя по такому прогнозу, строительный мусор поддается уборке легче, хоть его и во много раз больше?

Андрей Разин: Когда начиналась работа с коммунальными отходами, в области не было ничего, кроме переполненных мусорных полигонов. Все - поиск инвесторов, выбор площадок, строительство перерабатывающих комплексов, даже покупка баков для раздельного сбора отходов - создавалось с нуля. Сейчас в какой-то степени легче, мы встраиваемся в уже имеющуюся инфраструктуру, первые площадки для сбора и переработки строительного мусора создавались на базе уже действующих комплексов по переработке отходов. Легче и сам строительный мусор - в нем нет органики, он не пахнет, не выделяет фильтрат. Но, главное, за эти несколько лет поменялись мы сами. Сегодня, например, объем захораниваемого коммунального мусора в Подмосковье снизился на миллион кубов только за счет того, что люди сортируют пластик. Отбираются и другие полезные фракции - среди отходов уже не найдешь металл, все меньше дерева и стекла. Некоторые переработчики стекла уже сами обращаются в рестораны, предлагают поставить свой бак, чтобы вторсырье гарантированно доезжало до переработки. Вспомните, лет 10-15 назад на обочинах подмосковных дорог гроздьями лежали старые автопокрышки. Сейчас этого нет, так как появились заводы, перерабатывающие их в резиновую крошку.

Покрышек действительно нет. А остатки чьих-то строек и ремонтов лежат и на обочинах, и в лесах, и в полях. Причем и в ближних, и в дальних муниципалитетах области.

Андрей Разин: Мы в прошлом году убрали около пяти тысяч таких стихийных свалок. И понимаем, что это не граждане валят строительный мусор в неположенных местах. Это недобросовестные возчики, предлагающие населению услуги по вывозу отходов строительства или ремонта, либо недобросовестные строительные компании, которые экономят на этой статье расходов. До недавнего времени все это никак и никем не контролировалось. Но теперь в Подмосковье есть закон, регламентирующий обращение со строительным мусором. И создана простая и понятная система перемещения строительных отходов по территории области.

Как она работает?

Андрей Разин: Прежде всего мы определили, что физические лица заниматься перемещением такого вида отходов не могут. Это могут делать лишь организации или индивидуальные предприниматели, получившие лицензию на соответствующую деятельность. Лицензию выдает как областное министерство ЖКХ, так и управление Росприроднадзора. Далее мы создали специальные площадки для приема строительного мусора, их сейчас уже 47. И ввели электронные талоны на вывоз. В них в обязательном порядке указываются начальные и конечные точки маршрута мусоровоза: откуда он отходы забрал и куда отвез. Строительные компании или предприятия, где отходов образуется больше 50 кубометров - это примерно 6 стандартных контейнеров для крупногабаритного мусора, так называемых "лодок", оформляют талоны самостоятельно, за всех, у кого мусора меньше, это сделает возчик. Тем самым мы освободили жителей, которые ремонтируют или строят жилье, от необходимости разбираться с талонной системой.

Физические лица заниматься перевозкой строительных отходов не могут. Это могут делать лишь лицензированные организации

Но если житель не разбирается в системе, как он может быть уверен в том, что талон оформлен по всем правилам и его мусор после ремонта доедет до площадки, а не окажется снова где-то в лесу?

Андрей Разин: Чтобы не было таких недоразумений, создан реестр легальных возчиков. В него вошли 65 компаний, подписавших соглашение о соблюдении новых областных требований по перевозке строительных отходов. Для понимания: возчиков в области гораздо больше. Если компания, которой вы собираетесь заказать вывоз мусора, есть в реестре, можете быть уверены: она имеет и необходимую технику, и действующий договор с площадками по приему отходов. Реестр размещен на сайтах областных министерств жилищно-коммунального хозяйства и экологии и природопользования, но мы доводим информацию о легальных возчиках до всех жителей региона. Уже готовы листовки с QR-кодами. Они размещаются на информационных стендах подъездов, коттеджных поселков и СНТ. Наводите телефон на QR-код - получаете список возчиков, которые совершенно точно довезут ваши отходы строительства туда, куда надо. Он, кстати, будет постоянно актуализироваться: подписал соглашение, заключил договор с площадкой, зарегистрировался в системе "Электронный талон" - добро пожаловать в реестр.

Требования к сортировке строительного мусора есть? Или можно свалить все в контейнер общей кучей?

Андрей Разин: Одиннадцать из всех существующих в области площадок принимают несортированные отходы, еще четыре добавятся к ним до конца года. Остальные работают с отдельными рассортированными фракциями. Куда везти - выбирает отходообразователь. Экономика вопроса проста: если вы сортируете мусор еще на стройке, вывоз и утилизация обойдутся примерно в 500 рублей за кубометр, плюс вам еще заплатят за вторсырье. Если валите все одной кучей - будьте добры выложить по две тысячи рублей за тот же куб. Поэтому на многих стройках отходы уже сортируют.

Хватает ли имеющихся перерабатывающих комплексов на весь объем строительного мусора, который образуется в Подмосковье?

Андрей Разин: Пока мы видим, что хватает. И даже имеем возможность держать суточный лимит по объему мусора, поступающего на площадку. Лимит нужен, чтобы на подъезде к перерабатывающему комплексу не скапливались очереди из самосвалов, а внутри не росли кучи отходов. На площадку ежедневно доставляется ровно тот объем мусора, который ее мощности в состоянии освоить. Если один возчик сегодня выбрал весь лимит, всех остальных система "Электронный талон" пустит на площадку только завтра.

Расскажите о том, как контролируется работа возчиков?

Андрей Разин: Контроль электронный, мы намеренно исключили "человеческий фактор". За перемещением строительных отходов уже следят 800 видеокамер. И мы знаем, что по области ездят порядка 9 тысяч машин, которые хотя бы раз заезжали на полигон для выгрузки строительных отходов. То есть оказывали услуги возчика. Видим, как и куда они едут. И если, например, где-то обнаруживается нелегальная свалка, по записям с камер легко отслеживаем, кто ее "автор".

Даже если машина сверху накрыта брезентом? Мало ли что там в кузове может быть...

Андрей Разин: А что там может быть? Либо мусор, либо грунты с карьеров. Могут, конечно, быть и дрова на дачу. Но мы оцифровали и нанесли на интерактивную карту все строительные площадки области и все комплексы по переработке строительных отходов. Машина с дровами на дачу вряд ли начнет свой путь от стройки, ведь правда? А если она приехала на стройку не единожды, или туда гуськом тянутся несколько машин с "мусорными" номерами, а потом все они проезжают мимо приемных площадок, даже и гадать не нужно, что там в кузове под брезентом. За такими машинами мы направляем экологический надзор и он, как правило, обнаруживает по пути их следования несанкционированный сброс.

За возчиками сегодня следят 800 видеокамер. И мы знаем, что по области ездят порядка 9 тысяч машин, которые хотя бы раз оказывали услуги возчика

Напомните, какие штрафы действуют за подобные нарушения?

Андрей Разин: С 1 июня 2021 года за перемещение строительных отходов без электронного талона или их сброс в неположенном месте налагается штраф в размере 250 тысяч рублей. Но мы дали возчикам отсрочку до 1 сентября. Это сделано для того, чтобы рынок смог адаптироваться к работе в новых условиях. Чтобы отходообразователи освоились в системе "Электронный талон", а мы успели доделать мобильное приложение, с которым выписка талона станет еще проще. Мы все еще дорабатываем наши площадки для приема отходов, хотим сделать так, чтобы гашение талона тоже происходило автоматически, а сейчас эту работу выполняют операторы. Оттачиваем взаимодействие с коллегами из Москвы, чтобы система обращения со строительными отходами корректно работала на территории всего столичного региона. Поэтому пока не штрафуем, разбирая все нарушения и сбои в ручном режиме. Да и, честно сказать, штрафы - не самоцель. Мы сделали их максимально высокими, чтобы везти мусор мимо разрешенных площадок было экономически невыгодно. Но задачи обложить всех вокруг штрафными санкциями нет. Есть другие задачи: минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, максимально сократив объемы захораниваемых строительных отходов, и прекратить незаконные сбросы, чтобы наши аграрии, выходя по весне в поля, думали о будущем урожае, а не о том, что делать с кучами мусора, которые им набросали за зиму нелегальные возчики.

Строительный мусор можно переработать полностью? Или остаются какие-то хвосты, которые нуждаются в захоронении?

Андрей Разин: После того как выбраны все полезные фракции, остаются крошка и технический грунт, который можно использовать для засыпки карьеров или рекультивации полигонов.

Новая система обращения со строительными отходами в Подмосковье существует уже в окончательном виде или будет совершенствоваться дальше?

Андрей Разин: Дальше мы будем говорить о том, что все легальные возчики должны выглядеть определенным образом - иметь брендированные машины, контейнеры с QR-кодом. И хотим расширить систему контроля, чтобы видеть не только то, откуда и куда был перемещен строительный мусор, но и то, что происходит с ним дальше. А в идеале, конечно, хотелось бы внедрить для перевозчиков электронные накладные. Вот тогда система перемещения строительных отходов на всех этапах станет максимально прозрачной.

Ключевой вопрос

Вы все время говорите о строительных компаниях, чьи объемы отходов делают сортировку выгодной. А на бытовом уровне? Какие у рядового гражданина есть варианты, кроме как заказать стандартную "лодку", которая стоит 7-8 тысяч рублей, а при мелком ремонте даже и не заполнится доверху?

Андрей Разин: В систему "Электронный талон" интегрированы и все управляющие компании, работающие на территории области. И в том случае, если объем строительных отходов у человека небольшой, УК может заказать один контейнер на несколько квартир или домов. Тогда и затраты на вывоз и утилизацию пропорционально лягут на нескольких жильцов. А еще есть вариант рассортировать остатки своего мелкого ремонта по фракциям и самим отвезти их на площадку "Мегабак" - они есть практически уже в каждом муниципалитете. Вообще ничего платить не придется.

250 тысяч рублей - в такую сумму теперь обходится сброс строительного мусора в неположенных местах в Подмосковье

А почему нельзя организовать какие-нибудь мини-"лодки", рассчитанные как раз на мелкие ремонтные работы? Которые будут стоить не 8 тысяч, а 3. И по соседям бегать не надо.

Андрей Разин: Думаю, рынок со временем отрегулирует этот вопрос. Мы же только начали эту работу, впервые пытаемся увидеть реальную картину, как формируются отходы строительства, куда едут, где оседают. Подобного опыта ни в одном регионе пока нет. А по своему опыту могу сказать, что даже в результате ремонта одной комнаты мусора может образоваться столько, что и "лодки" не хватит.