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27.06.2021 17:06
Рубрика: Общество

Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды

Текст: Ирина Огилько

До конца дня в столице ожидаются гроза с ливневым дождем, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Поэтому городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Автомобилистов попросили быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

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