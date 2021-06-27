Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды

До конца дня в столице ожидаются гроза с ливневым дождем, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Поэтому городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

На улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Автомобилистов попросили быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.