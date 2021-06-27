Москвичей предупредили о урагане с дождем

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы в столице резко ухудшится погода. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

В ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается гроза с ливневым дождем, град, возможны порывы ветра до 20 м/с - то есть почти ураган. Напомним, что вчера непогода ударила по востоку столицы, где улицы превратились в настоящие каналы. В воскресенье непогода может прийти с запада.

Москвичам посоветовали быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили