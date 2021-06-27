Наталья Сергунина: Москва создает для молодежи среду непрерывного развития

Столица создает для молодежи среду непрерывного развития. Эта среда объединяет все ключевые направления, например, систему профориентации, начального творческого и профессионального образования, спортивной подготовки, а также программы по предпринимательству и перспективным специальностям, помощь в трудоустройстве и многое другое.

Подробности рассказала заммэра Наталья Сергунина. Как передает портал mos.ru ее слова, Москва создает для молодежи среду непрерывного развития с детства. Согласно последней официальным данным, население Москвы составляет 12,5 миллиона человек. Около трех миллионов из них - молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, а это примерно каждый четвертый, подчеркнула вице-мэр. В столице учатся более 900 тысяч студентов вузов и средних специальных учебных заведений. Человеческий капитал - самое ценное, что есть у любого мегаполиса. Даже самые прорывные технологии - это результат труда талантливых людей. С 2017 года правительство Москвы проводит добровольный квалификационный экзамен. Он позволяет начинающим специалистам проверить свои знания и найти хорошую работу или оплачиваемую стажировку. За четыре года (2017-2020) его сдали более 20 тысяч студентов. Лучшие из них получили предложения от крупных компаний (РЖД, "Яндекс", "Сбербанк", ДОМ.РФ и других). Сегодня проект поддерживают более 300 вузов и почти 70 компаний. Кроме того, по инициативе молодежи создана онлайн-платформа "ВРаботе". К ней подключились более 200 компаний-партнеров, а количество добавленных резюме превышает три тысячи. Чтобы и дальше на равных конкурировать с мировыми мегаполисами-лидерами, Москва делает акцент на программах для реализации талантов еще со школы и даже раньше. Все ключевые элементы экосистемы личностного и профессионального развития сформированы. В нее входят детские технопарки и центры молодежного инновационного творчества, детские школы искусств и музыкальные школы, творческие центры, спортивные секции, библиотеки, разноплановые патриотические, волонтерские и образовательные проекты.

В столице насчитывается 140 детских школ искусств, это самая большая сеть дополнительного творческого образования в мире. С 2018 года правительство Москвы реализует проект "Искусство - детям", в раках которого будут отремонтированы здания школ искусств общей площадью более 250 тысяч квадратных метров. Еще одна уникальная возможность для подрастающего поколения - обучение в детских технопарках с юных лет. Их в городе уже 18. Дети могут выбрать интересное для себя направление из множества вариантов. Среди представленных областей - информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, новые материалы, авто- и авиаконструирование, естественные науки.

Начинающих предпринимателей приглашают на образовательную программу "Бизнес-уик-энд". Слушателям объясняют, как составить бизнес-план, привлечь клиентов, рассказывают о базовых финансовых и юридических аспектах предпринимательской деятельности. Проект запущен три года назад. С тех пор его участниками стали более 119 тысяч старшеклассников и студентов.В сфере молодежной политики в столице работает около 1,5 тысячи некоммерческих организаций. В 2020 году 43 таких НКО получили гранты Мэра Москвы в номинации "Молодежь Москвы", их общая сумма составила 90 миллионов рублей. Москва поддерживает инициативы молодежных сообществ. Хорошие результаты показывает запущенная почти год назад при участии города платформа "ВРаботе". Она помогает студентам в трудоустройстве. "Процесс трудоустройства максимально упрощен и проходит в онлайн-режиме. Свои вакансии предлагают 200 организаций, примерно треть из них - крупные российские и международные компании. Платформой пользуются студенты из 98 вузов", - сообщил руководитель проекта Амир Сараков.

Еще один проект - "Московский диалог" - объединяет молодежь в комьюнити единомышленников, где каждый развивает полезные на практике компетенции, будь то тайм-менеджмент или навыки публичных выступлений. В нем участвуют 10 тысяч студентов из 30 вузов Москвы. Присоединиться можно в режиме онлайн.