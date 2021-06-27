СК начал проверку по факту падения дерева на москвичку

Началась доследственная проверка по факту травмирования женщины в результате падения дерева на востоке Москвы. Об этом сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия вечером в субботу, 26 июня, на территории Измайловского парка в результате шквалистого ветра произошло падение дерева. Во время падения дерево задело женщину 1980 года рождения.Она госпитализирована в медучреждение Москвы. "По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. Настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает Иванова.

К слову, это не первый случай падения деревьев на москвичей, так с начала года зафиксировано уже три схожих происшествия. Между тем число машин, пострадавших от падения деревьев в городе, исчисляется сотнями. Напомним, что адвокат Юлия Лялюцкая советует в случае, если упало дерево на автомобиль, вызвать полицию, сообщить в страховую о ЧП. "Затем сфотографируйте дерево, его ствол, уделив внимание его состоянию. А также обратитесь в Гидрометцентр за справкой о том, какая погода была на момент падения дерева, и не было ли объявлено штормовое предупреждение (потому что если было, и вы не прислушались, то вины коммунальных служб перед вами не будет) и направить претензию в коммунальную службу. К слову, для освобождения автомобиля из плена лучше вызвать манипулятор. А стоимость его работы включить в сумму ущерба. Если машина была застрахована по КАСКО и в нем есть строка "ущерб от явлений природы", можно ограничиться полицией, дальше всю работу будет вести страховая компания. В последние 5 лет подобных случаев много в столичных судах. Даже есть разъяснения Верховного суда РФ по этому поводу. Например, ветер представляет собой обычное природное явление, и его наличие не освобождает лицо от ответственности за вред, причиненный деревом в результате падения. Ненадлежащий уход за растениями можно подтвердить ранними обращениями жильцов. Да и управляющая компания обязана доказывать в суде отсутствие своей вины. Но, точно не получит компенсацию тот, кто неправильно припарковался; сам врезался в дерево; проигнорировал ограждения аварийно-опасного участка", - рассказала Лялюцкая.