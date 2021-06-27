В ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка "Сиена на заре Ренессанса"

Выставка "Сиена на заре Ренессанса", что открылась в ГМИИ им. А.С. Пушкина в рамках перекрестного года музеев России и Италии при поддержке посольства Италии в Москве, - из тех счастливых событий, которые возникают, кажется, вопреки (не)возможностям пандемии.

Уникальность проекта, впрочем, определяется не только нынешними полузакрытыми границами, антиковидными ограничениями. В собраниях отечественных музеев работ сиенских мастеров немного. Последний раз выставка, посвященная именно сиенским мастерам раннего Возрождения, была почти 20 лет назад в Эрмитаже. "Сны готики и Ренессансе" представляли 24 произведения из его собрания. Нынешний проект, в сущности, продолжает представление искусства Сиены раннего Ренессанса как уникального (даже на итальянском фоне) космоса, но на материале коллекций Национальной пинакотеки и Государственного архива Сиены, музеев Пизы и Ареццо и собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Сиена была вечным соперником Флоренции. Они соперничали в древности и знатности происхождения. И жители Сиены были уверены, что основатели города, сыновья Рема - Сенио и Аскио - были вскормлены волчицей. Точь-в-точь, как Ромул и Рем, основатели Рима. Сиена и Флоренция боролись за лидерство на торговых путях между Римом и Францией. Сиена выросла в мощный банковский центр, где чеканили свою монету, снабжали деньгами города, их правителей и Папский двор. Ее купцы торговали тканями чуть не по всей Европе. В политической борьбе гвельфов и гибеллинов позиции этих городов тоже были разными. В отличие от Флоренции Сиена была городом гибеллинов, выступая в противостоянии папы Римского и императора на стороне императора. Наконец, они сошлись на поле битвы при Монтаперти в 1260 году. Ультиматум, поставленный Сиене, которая приняла бежавших из Флоренции гибеллинов, был подкреплен огромным войском флорентийцев. В преддверии битвы сиенцы вручили ключи от ворот города… образу Деве Марии, моля ее о покровительстве. В битве участвовали все, включая дровосеков. И Сиена победила. С тех пор на городской печати появились слова Civitas Virginis, то есть "город Девы". И праздник, посвященный покровительнице города, до сих пор остается главным праздником Сиены. Надо, конечно, сказать, что флорентийцы взяли реванш. Но для окончательной победы им понадобились три века и помощь испанского короля.

Надо ли удивляться, что сиенские художники не спешили подражать ни флорентийским последователям Джотто, ни даже мастерам, работавшим в Риме? Сиена и в искусстве пошла своим путем. Он определялся влиянием византийских икон, то, что позже назовут "греческой манерой", и французскими готическими миниатюрами. Благо и с Византией, и с Францией купцы Сиены энергично торговали. Византийский след очевиден в "Мадонне с младенцем" Гвидо да Сиена (вторая половина XIII века), привезенной из Национальной пинакотеки. Эту работу, как и "Мадонну с младенцем на троне" неизвестного пизанского мастера (из коллекции Пушкинского), легко вообще принять за византийскую икону.

Влияние миниатюр, которое в Сиене не угасло и в XV веке, очевидно в одной из самых пленительных работ Джованни ди Паоло - "Мадонна Смирение" (1450). Нежный лик Мадонны с удлиненными глазами, тонкими бровями напоминает образы работ Симоне Мартини, писавшего веком ранее. Ее золотистые волосы убраны в золотую ткань с синими полосками и уложены, словно тяжелые косы. Полупрозрачная накидка наброшена на голову. На фоне темного фона фруктового сада с тщательно выписанными цветами и деревьями с плодами Дева и младенец выглядят сияющими драгоценностями, напоминающими о небесном Иерусалиме. Словно далеко внизу за ними расстилается пейзаж со скалами, квадратами виноградников, лугами, замками. Наверное, в XV веке, когда сладостное искусство перспективы завоевало сердца художников, эта "Мадонна Смирение" казалась несколько архаичной. Но, кажется, что от сиенской архаики протянулась нить прямиком к ХХ веку, к женским портретам Модильяни.

Первым строгую формулу византийского канона соединил с яркими изысканными цветами книжной миниатюры Дуччо ди Буонинсеньи (ок. 1255-1319), чье искусство надолго определило развитие сиенской школы. На выставке есть две работы мастеров его круга. Волшебное впечатление оставляет, в частности, складной триптих "Маэстá, история Христа и Богоматери" (ок. 1310). Знаменитый "золотой фон" сиенских примитивов тут, кажется, растворяет фигуры персонажей. И пусть этому есть логичное объяснение: мастер писал темперой по сусальному золоту и краска по контурам чуть осыпалась. Но это истончило и без того вытянутые, как на полях книг, фигуры. Хрупкость и нечеткость их контуров усиливает ощущение мерцания между бесплотностью фигур и страдающей плотью людей. Изящество жестов, поз, строгость ликов, проступающих на фоне сияющего золота фона, создает ощущение территории вечности, где элементы земной перспективы нужны лишь как уступка нашему восприятию.

Эта "Маэстá", то есть "величание", напоминает о другой работе Дуччо с таким же названием, которую он создал в 1308-1311 годах как главный образ собора Сиены. История о том, как "Маэстá" была перенесена в собор 9 июня 1311 года, вошла в хроники Сиены и в историю искусства. Огромный двухсторонний образ "Маэстá" в сопровождении практически всех жителей города под звон колоколов несли к собору. Лавки были закрыты, бедным раздавали милостыню. Город величал свою покровительницу, но делал это в том числе через живопись Дуччо.

Удивительно, что религиозная экзальтация, эмоциональная привязанность к традиции уживались в прекрасной Сиене не только со способностью ассимилировать разнообразные культурные влияния, но и с прагматизмом и идеалами гражданственного служения. Уже в XII веке Сиена становится городом-коммуной, во главе которой стояло народное правительство Двадцати четырех. В него входили члены семейств купцов и банкиров. Они создали работавшую как часы систему учета расходов и доходов. Фактически прообраз современной банковской системы. Учетные книги расходов и доходов велись в учреждении под названием Биккерна. Она была административным и финансовым сердцем города. Собственно, это была основа Доброго правления, к идее которого апеллировали и местные мистики, и граждане города и которое вдохновляло художников.

Чтобы хранить и находить нужные учетные книги Биккерны было удобнее, их деревянные обложки с 1257 года (и по XVII век включительно) расписывались художниками. Словом, каждая книга получала свой "аватар" на деревянной обложке. Он включал изображение, даты учета, гербы семейств, члены которых участвовали в работе Биккерны, и имена этих людей. В итоге Государственный архив Сиены, где собраны книги и таволетты (те самые деревянные обложки), может датировать любое событие 700-летней давности довольно точно. В Москву привезли из Госархива 10 "таволетт Биккерны". Рассматривать их все равно что увидеть работу банка XIII века. Жанровые сценки обычной "офисной" жизни, с подсчетом денег, обсуждением документации, соседствуют с книгами, где на обложке - аллегория Доброго правления и непременный образ волчицы, вскармливающей основателей города. Позже набор сюжетов расширяется, появляются даже картины свадьбы кондотьера и дочери важного сиенского служащего. И, конечно, есть сюжет приношения ключей от города Деве Марии.

А вот сюжетов о страшной чуме 1348 года, после которой в Сиене из 50 000 жителей осталось 10 000, тут нет. Об этом "рубце" Сиена, эта "возлюбленная мать мягкости", помнила и без напоминаний. Она предпочитала смотреть в сторону надежды. Чем темнее времена, тем ярче краски, тем безогляднее сияет золотой фон "Маэстá" Сиены.