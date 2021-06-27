В Москве побит температурный рекорд

Воздух в столице прогрелся до +32,8 градуса, побив рекорд для этого дня. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Предыдущий рекорд для 27 июня был установлен в 2013 году и составлял 32 градуса. "В столице в воскресение воздух прогрелся до +32,8 градуса, превысив предыдущий рекорд для этого дня на 0,8 градуса, - рассказала Позднякова. - Это не окончательные данные, в течение дня воздух продолжит прогреваться, так что итоговый результат будет известен вечером".

Напомним, что в столице жара длится уже более недели. За это время было поставлено несколько рекордов, в том числе обновлен и температурный максимум месяца. 23 июня воздух прогрелся до +34,8, побив рекорд 1948 года.

Кстати, уже сегодня в городе ожидается ухудшение погоды и понижение температуры. По данным Росгидромета, похолодать в вечерние часы может до +20.