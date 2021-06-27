По программе "Социальная газификация" в Подмосковье до конца 2022 года подключат к газу более 110 тысяч домов, в которых проживают 300 тысяч человек. Об этом сообщил гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов, открывая первый в области офис социальной газификации в Раменском округе области.

Всего таких офисов в регионе будет семь и главная предоставляемая в них услуга - это заключение комплексного договора на газификацию. Не пакета документов, для оформления которого нужно посетить несколько инстанций, а одного договора. Новая программа гарантирует: при минимальном комплекте документов газ будет бесплатно доведен до границы участка, на каком бы расстоянии от газопровода участок ни находился.

"Мы сейчас заключили комплексный договор. Теперь в течение трех дней к нам придет сотрудник "Мособлгаза", посмотрит, какое нужно оборудование, и после этого в течение трех месяцев нас пообещали подключить к газу", - рассказывает одна из первых посетителей офиса, жительница деревни Осеченки Наталья Ефремова. Прежде ее семья пользовалась газгольдером, что влетало в копеечку, особенно зимой. А за подключение к трубе с них просили 2,5 миллиона рублей. Теперь же, радостно говорит Наталья, подключение вместе с покупкой оборудования обойдется не дороже 250-300 тысяч.

Также в офисе социальной газификации можно зарегистрировать объект недвижимости, присвоить адрес, оформить налоговые льготы. Здесь же представлены и образцы всего оборудования, которое требуется для подключения к газу.