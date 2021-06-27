В Подмосковье разыграли квартиру среди привитых от COVID-19

Состоялся розыгрыш трехкомнатной квартиры в Подмосковье, проводимый среди тех, кто в период с 15 по 25 июня сделал первый укол от коронавируса в любом прививочном пункте Московской области. Обладателем жилья в новостройке стал Виктор Петрович Ш., чей телефонный номер заканчивается на цифры 2393.

Организатором акции "Вакцина наша - квартира ваша!" выступило министерство здравоохранения Подмосковья. Стать ее участником мог любой житель Российской Федерации, имеющий полис обязательного медицинского страхования. Исключение было сделано только для госслужащих - они к участию в акции не допускались.

Как рассказала перед розыгрышем замминистра здравоохранения области Нина Свешникова, всего до участия в акции допустили 27 тысяч человек. Заявок было подано больше, но некоторые участники до финала не дошли, поскольку не смогли доказать факт вакцинации.

Выигранная квартира площадью 74,9 квадратных метра находится в Серпухове, в жилом комплексе "Новая Пролетарка". И на этом власти решили не останавливаться. В конце июля будет проведен еще один квартирный розыгрыш среди тех, кто привился от COVID-19. Поставить на кон обещают квартиру в одном из ближних городов Подмосковья.