В ряде районов Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды.

По данным пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы, в некоторых районах в течение одного часа выпало до 40% от месячной нормы осадков.

Основной удар непогода нанесла северу, северо-западу и западу столицы. Здесь выпали кратковременные, но обильные ливневые дожди. На ряде участков образовалось скопление воды. Подтопленными были участки на улице Нижние Мнёвники, на улице Фабрициуса. Устраняли подтопления бригады ГУП "Мосводосток", на некоторых участках вода ушла лишь спустя полчаса. Затруднений в движении автотранспорта нет.