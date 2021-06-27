Вильфанд: Жара в Москве заметно спадет к середине следующей недели

Синоптики подтвердили информацию, что на следующей неделе в Москве немного похолодает. "29 июня уже уверенный прогноз, что будет облачно с прояснениями, и температура будет высокой, но уже не настолько", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник воздух прогреется до +29 градусов, а в среду столбики термометров остановятся на отметке +26 градусов. "Превышение нормы уже всего лишь на 5 градусов. Это уже будет не та изнуряющая жара", - подчеркнул метеоролог.

Что же касается ближайших дней, то 27 июня в столице 31-33 градуса, а 28-го - 30-32. В воскресенье ожидаются локальные грозовые дожди, в понедельник - осадки уже на большей части территории Москвы, местами - сильные. Ветер усилится до 17 метров в секунду.