За последние сутки в Подмосковье выявили 2068 новых больных COVID-19. Это очередной антирекорд - даже на пике второй волны пандемии врачи выявляли на тысячу больных меньше. В этой связи принято решение увеличить коечный фонд в ковидных госпиталях региона еще на 1,5 тысячи коек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Он озвучил еще один невеселый факт: "Много тяжелых больных. Порядка 380 человек сейчас находятся на искусственной вентиляции легких - это, по сути, тоже антирекорд". Воробьев подчеркнул, что уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией по-прежнему остается высоким - ежедневно в больницы поступают порядка 1 тысячи человек. Чтобы подстегнуть процесс вакцинации, которая прекратит появление новых больных, власти решили продолжить акцию "Вакцина наша - квартира ваша!". В конце июля будет проведен еще один квартирный розыгрыш среди привившихся от коронавируса.

Как рассказала журналистам зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в этот раз приз будет куда как ближе к Москве. "Квартиру разыграем в одном из городов ближнего Подмосковья", - пообещала она.

Первую квартиру, напомним, разыграли в воскресенье. На кону стояла трешка площадью 74,9 квадратного метра в серпуховском жилом комплексе "Новая Пролетарка". Он находится неподалеку от лесопарковой зоны, хотя и не близко - в 70 километрах от Москвы. Счастливым обладателем жилья стал Виктор Петрович Ш., чей телефонный номер заканчивается на цифры 2393.

Для участия в акции нужно было сделать первый укол вакцины в период с 15 по 25 июня в любом прививочном пункте области - в поликлинике, торговом центре, передвижном мобильном пункте или МФЦ. Участник должен быть старше 18 лет, иметь полис обязательного медицинского страхования и личный кабинет на госуслугах.

Следующий приз будет в одном из ближайших к Москве городов

Ни фактическая регистрация, ни место жительства были не важны - в розыгрыше мог принять участие любой гражданин РФ. Кроме разве что лиц, находящихся на госслужбе, - они обязаны вакцинироваться и без всяких дополнительных стимулов. За 12 дней, отведенных на проведение акции, было зарегистрировано более 27 тысяч желающих, и еще нескольким тысячам отказали - они не смогли подтвердить факт прививки. Но 12 дней - это ведь так мало. Люди, работающие вахтой, лежащие в больнице или уехавшие в отпуск, принять в ней участие не успели. Но у всех есть еще один шанс - на июльский розыгрыш. Условия те же, единственное - к моменту розыгрыша у участников должно быть уже два укола.