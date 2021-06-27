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27.06.2021 23:08
Рубрика: Общество

Свободны от застройки

Жителей просят помочь защитить парки и скверы
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 140(8491)
Жителей Подмосковья попросили обозначить зеленые зоны, которые, по их мнению, нужно оградить от застройки. Сбор предложений стартовал на портале "Добродел", территории, набравшие больше всего голосов, будут включены в Региональную геоинформационную систему с пометкой о невозможности там какого-либо строительства.

На этот шаг власти пошли после того, как один за другим случились конфликты между жителями и строителями. Сначала в Королеве, а потом в Щелкове арендаторы земельных участков решили поставить посреди зеленых прогулочных зон очередные торговые центры. Жители возмутились и подняли шум, огласка дошла до губернатора, скверы удалось отстоять. Но чтобы в дальнейшем не пришлось разруливать такие конфликты в ручном режиме, Андрей Воробьев дал поручение внести все зеленые зоны в РГИС. Так сказать, застолбить их неприкосновенность.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
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Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова поделилась с "РГ" подробностями опроса: "Каждый житель может предложить три зеленые территории в своем округе. Для этого нужно обозначить на интерактивной карте голосования территорию и написать пару слов о том, почему именно эта зеленая зона должна войти в РГИС. Можно также приложить фотографию территории". Указывать на карте можно не только парки и скверы с оформленными границами, но и дворы, отдельные прогулочные зоны в составе лесопарков, любые территории с деревьями, где вы любите гулять с детьми или заниматься спортом на свежем воздухе.

За первую неделю опроса от жителей поступило более 2100 предложений по 800 территориям. Сбор предложений продлится до 18 июля.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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