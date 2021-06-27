Июль начнется с аномально теплой погоды почти на всей территории России

В Гидрометцентре перечислили российские регионы, где в начале июля установится аномально жаркая погода.

"Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, первого июля практически на всей территории России температура воздуха будет выше нормы. И только на западе Красноярского края сохранится прохладная погода. "Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым", - добавил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре назвали самые холодные регионы страны. В Мурманской области, на севере Карелии и в Ненецком автономном округе днем максимум +22 градуса. Есть очаги холода в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, не жарко на севере Красноярского края. Там в светлое время суток всего 10-15 градусов.

На юге Западной Сибири воздух прогревается только до +17 градусов. Такая же температура на Камчатке, севере Якутии и Чукотке. Холоднее только на побережье Магаданской области - всего +12.