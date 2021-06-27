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27.06.2021 00:01
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре назвали самые холодные регионы России

Текст: Ольга Игнатова
Самые холодные сейчас регионы в европейской части России расположены на севере. Речь идет о Мурманской области, севере Карелии, Ненецком автономном округе. Там дневные температуры составляют плюс 20-22 градуса, рассказала "Российской газете " заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Мурманск. Фото: Лев Федосеев/ТАСС Мурманск. Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Мурманск. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Есть очаги холода в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, не жарко на севере Красноярского края. Так, на юге Таймыра днем всего плюс 10-15 градусов. В Туруханском муниципальном районе - плюс 13-18 градусов. В Эвенкии от 18 до 23 градусов. На юге Западной Сибири также прохладно. Например, в Новосибирске только 15-17 градусов. Так же в Томске и Барнауле. Это на 4 градуса ниже климатической нормы.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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На Камчатке днем плюс 13-18 градусов. На крайнем севере Якутии также до 18 тепла днем. На Чукотке не выше 17 тепла. На побережье Магаданской области всего плюс 12. На севере Хабаровского края тоже не выше плюс 13 градусов.

А вот на островах архипелага Северная Земля лежит снег. Но это район вечной мерзлоты, и люди там не живут, есть только научные станции.

В Москве на следующей неделе жара должна немного ослабеть. В воскресенье и в начале недели еще жарко. Но синоптики обещают дожди и даже грозы. Прогнозируются они каждый день в течение недели. А к следующей пятнице, 2 июля, температура должна вернуться к норме - днем не выше плюс 25.

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