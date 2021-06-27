Большой общественный резонанс вызвал в Приморском крае приговор Лазовского районного суда, вынесенный местному жителю за убийство двух человек.

Как установил суд, августовской ночью 2020 года приморец отправился на охоту. На машине и с ружьем, но - без соответствующего разрешения. Остановившись на грунтовой дороге, через тепловизионный монокуляр увидел стадо копытных, спрятавшихся в зарослях травы и кустарниках. Долго не разбирался и начал стрелять через открытое окно автомобиля.

Только услышав крики людей, осознал, кто на самом деле был объектом его охоты. И... поспешил покинуть место преступления. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте.

Виновного нашли. Как подчеркнули в суде, охотник признал вину в совершенном преступлении и "добровольно загладил причиненный вред родственникам". Приговор вызвал в обществе оторопь: лишение свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно (!) со штрафом в размере 40 тысяч рублей.

- Как можно полностью компенсировать ущерб родственникам? Почем жизнь человека? Или речь идет о воскрешении убитых? - возмущаются на форумах дальневосточники.

Конечно, возмещение нанесенного урона и штраф - разные вещи. Но иногда они сопоставимы. Если бы охотник незаконно застрелил утку-мандаринку, то ему пришлось бы заплатить государству 54 620 рублей. Именно столько, по официальным данным, составила бы сумма причиненного им ущерба.

Кстати, история не закончилась: прокурор с приговором не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке.