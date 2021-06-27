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27.06.2021 21:40
Рубрика: Происшествия

Штраф за убийство

Жизнь двух человек суд оценил в 40 тысяч рублей
Текст: Инесса Доценко (Приморский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
Большой общественный резонанс вызвал в Приморском крае приговор Лазовского районного суда, вынесенный местному жителю за убийство двух человек.

Как установил суд, августовской ночью 2020 года приморец отправился на охоту. На машине и с ружьем, но - без соответствующего разрешения. Остановившись на грунтовой дороге, через тепловизионный монокуляр увидел стадо копытных, спрятавшихся в зарослях травы и кустарниках. Долго не разбирался и начал стрелять через открытое окно автомобиля.

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Только услышав крики людей, осознал, кто на самом деле был объектом его охоты. И... поспешил покинуть место преступления. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте.

Виновного нашли. Как подчеркнули в суде, охотник признал вину в совершенном преступлении и "добровольно загладил причиненный вред родственникам". Приговор вызвал в обществе оторопь: лишение свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно (!) со штрафом в размере 40 тысяч рублей.

- Как можно полностью компенсировать ущерб родственникам? Почем жизнь человека? Или речь идет о воскрешении убитых? - возмущаются на форумах дальневосточники.

Конечно, возмещение нанесенного урона и штраф - разные вещи. Но иногда они сопоставимы. Если бы охотник незаконно застрелил утку-мандаринку, то ему пришлось бы заплатить государству 54 620 рублей. Именно столько, по официальным данным, составила бы сумма причиненного им ущерба.

Кстати, история не закончилась: прокурор с приговором не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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