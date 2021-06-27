Уровень Амура у Благовещенска на 54 см превысил отметку опасного явления

За сутки уровень Амура в районе Благовещенска поднялся на 17 сантиметров, до 854 сантиметров. Об этом сообщает правительство Амурской области. Отметка "опасное явление" - 800 сантиметров.

Как отмечают в ГУ МЧС России по Амурской области, сегодня в 19 населенных пунктах Приамурья подтоплено 638 частных жилых домов. Больше всего зданий остаются в воде в селах Сергеевка - 204, Марково -125 и Игнатьево - 105.

Подтоплены 1746 приусадебных участков и семь автомобильных мостов, вода зашла на 20 участков дорог, без автомобильного сообщения остались 12 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях Магдагачинского, Сковородинского, Благовещенского, Свободненского и Шимановского районов.

Развернуто семь пунктов временного размещения. Готовы принять пострадавших еще 56 ПВР общей вместимостью 4810 человек.

Из подтопленных населенных пунктов за сутки эвакуировано 227 человек, в том числе 52 ребенка. Всего с начала прохождения паводкового периода свои дома покинули 1762 человека, в том числе 484 ребенка, из них в ПВР разместились 348 человек.