Возле Камчатки и Курил произошло три землетрясения

Сейсмологи зарегистрировали три землетрясения, произошедшие в ночь на воскресенье возле Камчатки и Курильских островов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Наиболее сильное из землетрясений зарегистрировано в 2 часа 59 минут местного времени в акватории Тихого океана с эпицентром в Авачинском заливе в 114 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда составила 4,4. Очаг залегал на глубине 43 километра под морским дном.

Еще два сейсмособытия магнитудой 3,9 и 3,7 произошли в течение двух следующих часов. Эпицентр первого зафиксирован на расстоянии 105 километров от Усть-Камчатска, второго - в 150 километрах от Северо-Курильск (остров Парамушир).