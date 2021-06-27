На Волге 9 дней искали тело погибшего в аварии владельца лодки

Сегодня стало известно, что найдено тело владельца надувной лодки, выпавшего за борт после смертельного ЧП под Самарой.

Сама авария произошла вечером 18 июня близ Жигулевска. Моторный катер Fjord-460 на полном ходу протаранил надувную лодку Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок. От столкновения владелец "надувнушки" Денис Безруков упал за борт. Его поисками все эти дни занимались органы СК на транспорте.

Следствие установило, что в лодку семьи Безруковых врезался катер госинспектора Жигулевского заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. Краснобаев сам ранее был директором Жигулевского заповедника.

Теперь виновнику смертельной аварии грозит до 5 лет лишения свободы. Известно, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления о нарушении правил безопасности движения на воде.

Сразу после аварии министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, чьими подчиненными были Забиров и Краснобаев, пообещал оказать помощь семье погибшего Дениса Безрукова.