Назван срок завершения благоустройства набережной в Мариинском Посаде

Работы по благоустройству набережной Волги, а также улиц Набережной и Ленинской в городе Мариинский Посад, должны быть завершены к концу октября этого года, заявили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии.

Мариинский Посад стал одним из победителей в четвертом всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого озвучил минстрой РФ.

За счет федерального, республиканского и местного бюджетов в городе должны благоустроить три объекта - территорию набережной, улицу Набережная, а также улицу Ленинскую, которую здесь называют "пешеходным арбатом".

Подрядная организация для выполнения работ определена в ходе электронного аукциона, исполнитель уже доставил на объект всю необходимую технику. Рабочие приступили к демонтажу устаревшего асфальтового покрытия и провели ряд других подготовительных процедур.

В целом, на набережной должно быть выполнено устройство покрытий, озеленение, установка малых архитектурных форм, укрепление берега, прокладка наружных сетей электроосвещения.

По словам специалистов минстроя ЧР, реализация указанных мероприятий позволит создать комфортные условия проживания в малом городе и поспособствует созданию и дальнейшему развитию города как туристического и культурологического кластера регионального масштаба.