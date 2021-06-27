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27.06.2021 15:44

Николаев: Работа с молодежью - это инвестиции в завтра

Текст: Сергей Кирсанов
Глава Чувашии Олег Николаев встретился с молодыми активистами региона в формате "Диалога на равных" в преддверии Дня российской молодежи.

Одним из основных в ходе общения стал вопрос молодежной политики в регионе. В частности, целесообразность создания отдельного органа исполнительной власти, который занимался бы вопросами молодежи.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Главная наша цель - чтобы работа с молодежью велась системно, масштабно, была интересна и полезна самой молодежи. А интересна и полезна она будет тогда, когда сама молодежь будет вовлечена в процесс выработки и реализации молодежной политики, - сказал Николаев.

Глава республики предложил организовать стратегическую сессию для обсуждения актуальных проблем молодежной политики и выразил готовность принять в ней участие.

- Как руководитель региона, понимаю, что молодежь - это завтрашний день Чувашии. Это завтра Чувашии. Работая с молодежью, развивая молодежь, вовлекая молодежь в процесс управления, мы вкладываем инвестиции в завтра. Здесь я полностью ваш, - отметил он.

Николаев рассказал также о ряде реализуемых в регионе программ и предложил принять в них участие. В их числе, например, "Эффективный регион", направленный на внедрение бережливых технологий в различных сферах.

Отдельное внимание было уделено теме ранней профессиональной ориентации школьников, интеграции образования, науки и производства.

- Цель - собрать компетенции в школах. В течение пяти лет образование в Чувашии преобразится. Каждая школа будет некой образовательной экосистемой, - заявил Олег Николаев.

Поднимался вопрос и чему посвятить следующий год в Чувашии. По словам главы республики, было предложение посвятить его знаменитым выходцам из региона.

В завершение встречи руководитель региона вручил награды, дипломы и сертификаты на бесплатное обучение в Чебоксарском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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