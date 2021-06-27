Онкологи Чувашии освоили новую технологию операций

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Чувашии освоили новую технологию проведения операций.

Как пояснили в минздраве республики, малоинвазивная процедура стала возможна в результате реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая осуществлялась в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В рамках национального проекта республиканский онкодиспансер в течение 2019 и 2020 годов получил 36 единиц нового оборудования, в том числе, эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакоскопических операций; ультразвуковой, электрохирургический генератор G11 и энергетическую платформу серии FT Valleylab FT10. Благодаря этим аппаратам у хирургов появилась возможность при раке легкого выполнять торакоскопическую лобэктомию (удаление доли легкого) с расширенной лимфодиссекцией (удаление лимфоузлов). Использование высокоточной оптической камеры, наличие большого экрана с разрешением 4K, ультразвукового скальпеля позволяет выполнить более качественную и высокоточную лимфодиссекцию.

- Преимуществом этой операции является то, что удаление опухоли легкого и всех лимфоузлов, в которых потенциально могут находиться метастазы, возможно через один 12-ти миллиметров прокол в межреберном промежутке и небольшой разрез, размером не превышающий 5 сантиметров, - пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи Сергей Прокопьев.

По словам экспертов, малоинвазивный характер операций способствует раннему восстановлению пациента, а отсутствие необходимости раздвигать ребра - уменьшению болевого синдрома в послеоперационный период. Важным является и хороший косметический эффект, так как после операционного вмешательства остаются лишь небольшие рубцы, которые, как правило, становятся практически незаметными в течение полугода.

По данным минздрава Чувашии, в прошлом году в диспансере было выполнено всего пять таких операций, однако в этом году проводится по семь в месяц, и количество увеличивается. Как сообщил заведующий онкологическим отделением № 3 Алексей Добрянский, в ближайшей перспективе планируется увеличить количество эндоскопических вмешательств до 80 процентов от общего количества операций, выполняемых врачами отделения.