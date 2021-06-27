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27.06.2021 21:48
Рубрика: Экономика

Навстречу льдам

На воду спустили новый гидрографический катер для освоения Арктики
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
В Балаково на воду спустили новый головной гидрографический катер "Юрий Бабаев" для работы на Северном морском пути. Последний раз для нашего флота такой корабль строили в Финляндии в начале 90-х годов.
Катер назвали в честь заслуженного инженера-гидрографа Юрия Бабаева. Фото: Пресс-служба министерства промышленности и транспорта Саратовской области Катер назвали в честь заслуженного инженера-гидрографа Юрия Бабаева. Фото: Пресс-служба министерства промышленности и транспорта Саратовской области
Катер назвали в честь заслуженного инженера-гидрографа Юрия Бабаева. Фото: Пресс-служба министерства промышленности и транспорта Саратовской области

Торжественная церемония на Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе прошла в соответствии со всеми флотскими традициями. Архимандрит Амвросий освятил судно, о борт корабля разбили бутылку шампанского, а затем под музыку и аплодисменты собравшихся бережно на стапельных тележках спустили катер в волжскую воду. Дальнейшее оснащение судна уже на плаву продлится до декабря.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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На верфях в Балаково строится еще один катер такого же ледового класса Ice 3 проекта Е35.Г "Юрий Осокин". Закладка обоих судов прошла в 2019 году. Водоизмещение нового корабля - около 260 тонн, экипаж судна будет состоять из семи человек.

Как сообщили на заводе, катера строятся по программе модернизации гидрографического флота для ФГУП "Гидрографическое предприятие" в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути".

Судно будет заниматься съемкой рельефа дна в портах и во всей акватории Северного морского пути. Корабль для этого оснастят специальным оборудованием. Как рассчитывают специалисты, использование новых судов позволит существенно увеличить объемы гидрографических работ в Арктике, а это, в свою очередь, сделает мореплавание здесь более безопасным. Портом приписки "Юрия Бабаева" станет Архангельск.

Свое имя катер получил в честь заслуженного инженера-гидрографа Юрия Бабаева, а на церемонию спуска корабля в Балаково приехали с далекой Чукотки его дочки и внучки.

Церемония спуска судна на воду завершилась награждением отличившихся судостроителей.

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