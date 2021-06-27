В Саратовской области утонули девочка и спасавший ее мужчина

В Саратовской области в реке Большой Узень утонули 14-летняя девочка и бросившийся ей на помощь мужчина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление, из-за сильного течения троих детей, которые купались в реке, начало уносить потоком воды. 33-летний мужчина, который пришел им на выручку, смог вытащить на берег мальчика и нырнул за девочкой, но спасти ее не смог. Сам мужчина также утонул. Еще одна девочка смогла самостоятельно добраться до берега.

На данный момент, тело погибшей уже извлекли из воды, продолжаются поиски тела мужчины. Начата доследственная проверка.