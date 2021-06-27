В Саратовской области утонули девочка и спасавший ее мужчина

Новости

Бельгия - Португалия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
"Форсаж 9" побил рекорд по сборам с большим отрывом 21:55
Онколог Минздрава назвал признаки рака у детей 21:41
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом 21:38
В ряде районов Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков 21:11
Москву после жары накроет ливнями 20:54
Мультфильм "Лука" сохранил лидерство в российском прокате 20:52
Вышел трейлер нового фильма об отношениях принца Гарри с Меган Маркл 20:37
В Хакасии введена обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда граждан 20:12
Видео, фото: лидер Little Big оторвал себе усы на сцене 19:56
В Подмосковье разыграли квартиру среди привитых от COVID-19 19:37
Греция ужесточила правила въезда для россиян 19:31
В Центре Гамалеи оценили опасность вируса Нипах 19:24
Православные отметили День всех святых и начинают Петров пост 19:02
Матвиенко поблагодарила Казахстан за бережное отношение к русскому языку 18:57
Захарова сравнила заявления Чехии по Врбетице с басней Крылова 18:54
Число погибших при обрушении дома в Майами достигло девяти человек 18:42
Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии 18:40
В Германии беженец из Сомали устроил бойню в универмаге 18:18
Володин призвал ООН, ОБСЕ и ПАСЕ осудить действия Британии 18:10
Китай впервые опубликовал кадры маневров своего марсохода на Красной планете 17:31
ЕБРР планирует инвестировать в основном в "зеленые" проекты 17:24
Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды 17:06
Умер соратник Брайана Ино и Питера Гэбриела Джон Хасселл 17:02
Шуфутинский и Королева пожаловались на последствия COVID-19 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
27.06.2021 21:42
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области утонули девочка и спасавший ее мужчина

В Саратовской области в реке Большой Узень утонули 14-летняя девочка и бросившийся ей на помощь мужчина.

Под Белгородом утонули дед с внучкой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление, из-за сильного течения троих детей, которые купались в реке, начало уносить потоком воды. 33-летний мужчина, который пришел им на выручку, смог вытащить на берег мальчика и нырнул за девочкой, но спасти ее не смог. Сам мужчина также утонул. Еще одна девочка смогла самостоятельно добраться до берега.

На данный момент, тело погибшей уже извлекли из воды, продолжаются поиски тела мужчины. Начата доследственная проверка.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V"
За сутки в России подтверждено 20538 случаев COVID-19 в 85 регионах
Немецкий журналист предрекла Европе катастрофу из-за отказа от саммита с РФ
Юрист рассказал о выплате в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком
В Индии обнаружили новый опаснейший вирус летучих мышей
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году