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27.06.2021 21:44
Рубрика: Происшествия

Настойка на формальдегиде

Закрытый судом завод по-прежнему вредит природе и людям
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8491)
Завод-отравитель под Ульяновском, проигнорировав решение суда о приостановке производства, продолжает сливать гадость в местные водоемы.

Он выглядит непотопляемым - спиртзавод "Гиппократ". Основной продукт - аптечные настойки, которые некоторые страждущие употребляют как дешевый алкоголь.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Над рабочим поселком Мулловка, где расположено предприятие, стоит непереносимый смрад. Анализы показывают превышение формальдегида в атмосфере, а пруды Фабричный, Красотка и река Сосновка периодически заливаются отходами производства - так называемой бардой. Отсюда - массовые заморы рыбы и превращение прудов в отстойники.

Намерение приостановить по суду экологически вредное производство руководство Ульяновской области высказывало в течение четырех лет. Но под обещания руководства завода почистить пруды и построить полноценные очистные отступалось от столь радикальных шагов. Назначенный в апреле врио губернатора Алексей Русских поручил довести дело до конца.

"Производство ужасное, жить там невозможно, - заявил он. - Думаю, надо принять самые строгие меры, вплоть до приостановления деятельности. Бюджет от этого у нас никак не пострадает".

Последовал судебный иск. 15 июня Мелекесский районный суд приостановил деятельность ООО "Гиппократ" на 90 суток. А уже 18 июня судебные приставы произвели все необходимые процедуры.

Над поселком Мулловка, где расположено предприятие, стоит непереносимый смрад

Но 24 июня региональное минприроды сообщило о новых фактах сброса сточных вод в реку Сосновку.

"В адрес минприроды Ульяновской области поступают обращения о продолжении сброса сточных вод, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь областного минприроды Ольга Леготина. - 23 июня судебные приставы выезжали на место, где факт был зафиксирован и составлен соответствующий акт. Инспекторы эконадзора также были приглашены для фиксации нарушения".

В службе судебных приставов на вопрос о дальнейших действиях сообщили: "В соответствии с действующим законодательством судебными приставами будут приняты меры для принудительного исполнения судебного решения".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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