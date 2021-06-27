Завод-отравитель под Ульяновском, проигнорировав решение суда о приостановке производства, продолжает сливать гадость в местные водоемы.

Он выглядит непотопляемым - спиртзавод "Гиппократ". Основной продукт - аптечные настойки, которые некоторые страждущие употребляют как дешевый алкоголь.

Над рабочим поселком Мулловка, где расположено предприятие, стоит непереносимый смрад. Анализы показывают превышение формальдегида в атмосфере, а пруды Фабричный, Красотка и река Сосновка периодически заливаются отходами производства - так называемой бардой. Отсюда - массовые заморы рыбы и превращение прудов в отстойники.

Намерение приостановить по суду экологически вредное производство руководство Ульяновской области высказывало в течение четырех лет. Но под обещания руководства завода почистить пруды и построить полноценные очистные отступалось от столь радикальных шагов. Назначенный в апреле врио губернатора Алексей Русских поручил довести дело до конца.

"Производство ужасное, жить там невозможно, - заявил он. - Думаю, надо принять самые строгие меры, вплоть до приостановления деятельности. Бюджет от этого у нас никак не пострадает".

Последовал судебный иск. 15 июня Мелекесский районный суд приостановил деятельность ООО "Гиппократ" на 90 суток. А уже 18 июня судебные приставы произвели все необходимые процедуры.

Над поселком Мулловка, где расположено предприятие, стоит непереносимый смрад

Но 24 июня региональное минприроды сообщило о новых фактах сброса сточных вод в реку Сосновку.

"В адрес минприроды Ульяновской области поступают обращения о продолжении сброса сточных вод, - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь областного минприроды Ольга Леготина. - 23 июня судебные приставы выезжали на место, где факт был зафиксирован и составлен соответствующий акт. Инспекторы эконадзора также были приглашены для фиксации нарушения".

В службе судебных приставов на вопрос о дальнейших действиях сообщили: "В соответствии с действующим законодательством судебными приставами будут приняты меры для принудительного исполнения судебного решения".