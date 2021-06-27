В детском лагере Тувы 74 человека заразились коронавирусом

В детском лагере "Байлак" Республики Тыва произошла вспышка коронавируса. Методом ПЦР-тестов заболевание выявили у 66 детей и 8 сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление СК.

Сейчас на территории лагеря работают следователи. Они установят были ли соблюдены сотрудниками учреждения необходимые антиковидные меры, требования Роспотребнадзора, а также возможную фальсификацию справок об отсутствии заболевания COVID-19.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.