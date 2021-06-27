В этом году праздник проводился со множеством ограничений, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции. Если раньше на "Алые паруса" приглашали выпускников со всей страны, то в этот раз приехали только из Ленинградской области. Также школьникам выдавали не по два билета, а по одному.
Поэтому привычной толчеи на Дворцовой площади в этот раз не было. Непривычно пустынны оказались и прилегающие набережные, их перекрыли, чтобы не вызывать соблазна у горожан и туристов нарушить социальную дистанцию в процессе просмотра шоу. В Смольном призвали людей смотреть праздник по телевизору и заварили вход чердаки окрестных домов.
Правда, уже в процессе подготовки стало очевидно: люди все равно придут. Поэтому на всякий случай транспорт в день "Алых парусов" ходил всю ночь.
Петербуржцы и гости города собрались на Невском проспекте, который на полдня оказался пешеходным, многие дежурили в Александровском саду. Проход брига с этих площадок был не виден, но салют посмотреть удалось.
Фейерверк в этот раз оказался особенно зрелищным - разноцветные залпы освещали небо над Петербургом не меньше двадцати минут. А бриг "Россия" в этот раз прошел по Неве не только под алыми парусами, но и с триколором.
Выпускной в прямом эфире
Праздник прошел в виде онлайн-марафона на официальной странице министерства просвещения в соцсети "ВКонтакте". Благодаря телемосту с Санкт-Петербургом удалось увидеть, как идет подготовка к романтичному празднику "Алые паруса", заглянув за кулисы мероприятия.
Ребята получили напутствия от педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады. Поздравил выпускников и глава минпросвещения Сергей Кравцов.
"Вы завершаете школьную учебу, во время которой получили много знаний и освоили полезные навыки, узнавали о разных профессиях, учились строить отношения со сверстниками и взрослыми, - обратился он к вчерашним школьникам. - Теперь наступает время применить полученные знания, ставить серьезные цели для достойной жизни. Уверен, вы готовы к к настоящим делам, сотрудничеству с сильными единомышленниками, к тому, чтобы создавать стабильное будущее для себя и России".
Познакомились выпускники и со своими сверстниками - юными учеными, победителями конкурсов и спортивных соревнований. Например, с обладателем Малой Нобелевской премии, выпускником из Кемерова Вадимом Санниковым. Он изобрел устройство, которое поможет управлять предметами на расстоянии: технология подразумевает собой передачу сигнала мышцами на специальное устройство, находящееся в руке.
Историей успеха поделилась и одна из самых выдающихся выпускниц года - российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная. Лучшие выпускники страны получили сертификаты, ценные призы и подарки от партнёров праздника.