Праздник "Алые паруса" все же состоялся. Вживую уникальное шоу смогли увидеть около 45 тысяч человек - это выпускники из Петербурга и Ленобласти, а также их классные руководители.

В этом году праздник проводился со множеством ограничений, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции. Если раньше на "Алые паруса" приглашали выпускников со всей страны, то в этот раз приехали только из Ленинградской области. Также школьникам выдавали не по два билета, а по одному.

Поэтому привычной толчеи на Дворцовой площади в этот раз не было. Непривычно пустынны оказались и прилегающие набережные, их перекрыли, чтобы не вызывать соблазна у горожан и туристов нарушить социальную дистанцию в процессе просмотра шоу. В Смольном призвали людей смотреть праздник по телевизору и заварили вход чердаки окрестных домов.

Правда, уже в процессе подготовки стало очевидно: люди все равно придут. Поэтому на всякий случай транспорт в день "Алых парусов" ходил всю ночь.

Петербуржцы и гости города собрались на Невском проспекте, который на полдня оказался пешеходным, многие дежурили в Александровском саду. Проход брига с этих площадок был не виден, но салют посмотреть удалось.

Вживую уникальное шоу смогли увидеть около 45 тысяч человек - это выпускники из Петербурга и Ленобласти, а также их классные руководители

Фейерверк в этот раз оказался особенно зрелищным - разноцветные залпы освещали небо над Петербургом не меньше двадцати минут. А бриг "Россия" в этот раз прошел по Неве не только под алыми парусами, но и с триколором.