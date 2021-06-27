Жилищные сертификаты для учителей ввели в Калиниградской области. Педагоги в возрасте до 40 лет, работающие в школе не менее пяти лет, смогут получить из областной казны полтора миллиона рублей на покупку квартиры или дома.

В самом западном российском регионе и раньше действовали жилищные субсидии для педагогов и медицинских работников. Но их можно направить только на ипотеку. Да и размер выплаты существенно уступает новому жилищному сертификату. Так, одинокий бюджетный работник может получить порядка 300 тысяч рублей, семья из двух человек - около 380 тысяч. Новый жилищный сертификат позволяет купить готовое жилье у застройщика или физического лица. Кроме того, можно поучаствовать в "долевке", если готовность дома превышает 70 процентов. Выплата равна стоимости жилья, но не более полутора миллионов рублей.

Участниками программы станут учителя, которые не являются арендаторами жилья по договору социального найма и живут в квартирах, площадь которых не превышает социальные нормы. А также педагоги, проживающие в аварийных домах.

Есть и еще одно важное условие - преподавание в одной из пяти предметных областей, в которых наблюдается дефицит кадров. Это русский язык и литература, математика, физика, информатика и информационные технологии, химия. Получатель выплаты должен будет отработать в школе еще как минимум пять лет. Прием документов стартует в июле. Обменять свой сертификат на жилье педагог сможет в течение двух лет с момента выдачи документа.