Валерий Фокин: Сезон был тяжелым, длинным, но мы выкарабкались

Национальный драматический театр России (Александринский театр) 1 июля завершает 265-й сезон. О его итогах, а также о планах на предстоящий сезон рассказали журналистам на пресс-конференции руководители театра.

Премьеры, гастроли сезона-265

- Сезон был тяжелым, длинным (начали мы его рано, 2 августа). Театр был закрыт с середины марта и до начала сезона по известным всем причинам. Кстати, только два раза за всю историю происходило его закрытие: в конце 19 века - в связи с эпидемией холеры - и в 2020 году - в связи с пандемией коронавируса. Были трудности, люди болели, мы не играли, постоянные замены спектаклей…Выкарабкались, - рассказал художественный руководитель театра Валерий Фокин.

Несмотря на все сложности выпустили четыре новых спектакля: на Исторической сцене - "Дети солнца", постановка Николая Рощина, на Новой сцене - "Нана" Андрия Жолдака, "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина, "Честная женщина" Валерия Фокина.

"Это было радостно, - отметил худрук. - Все спектакли разные - по пространству, форме, стилистике, и это правильно, потому что Национальная сцена позиционирует себя как театр, который прежде всего развивает художественное разнообразие. Наша главная задача - высокий уровень спектаклей".

Три новых спектакля - "Нана", "Товарищ Кисляков", "Честная женщина" - показали в мае в Москве, в Центре имени Мейерхольда, участвовали в программе, посвященной 30-летию его создания. По мнению Фокина, Национальный театр должен как можно чаще показывать свои постановки московским зрителям.

Затем состоялись гастроли в Сибири - в Иркутске и Томске, где показали два моноспектакля и спектакль "Демагог". Поездка интересная и удачная. В Иркутск Александринка приехала впервые за всю свою историю, а в Томске была 30 лет назад. Благодаря программе Министерства культуры РФ снова стали возможны "Большие гастроли".

- Мы намереваемся продолжать наши поездки, и перед нами стоят серьезные задачи: важно понимать, куда мы едем, зачем, что показать в определенном регионе, что нужно определенному городу, - считает Фокин.

Валерий Фокин отметил значимое событие сезона: Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина стал филиалом Национального театра. К организационным сложностям Александринка была готова. Началось сотрудничество, осуществление намеченных программ. Первой акцией стала совместная премьера в Пскове 6 июня, в день рождения Пушкина: корифеи Александринского и Псковского театров представили спектакль "Пир", вечер-посвящение Пушкину.

Молодой московский режиссер Хуго Эрикссен, поставивший в Александринском театре спектакль "Демагог", выпустил в мае премьеру в Пскове: "Смерть Тарелкина" по мотивам пьесы Сухово-Кобылина. "Я видел спектакль, оцениваю его положительно. Это интересно", - отозвался Валерий Фокин.

В ближайших планах: александринцы сыграют в сентябре в Псковском Кремле, под открытым небом, спектакль Фокина "Блаженная Ксения. История любви". Такой показ уже был однажды в Вологодском Кремле.

Фото: Владимир Постнов/Александринский театр

О планах сезона-266

Первой премьерой 266-го сезона станет в декабре на Исторической сцене "Процесс" Кафки, спектакль выпустит Аттила Виднянский, художественный руководитель Венгерского Национального театра. "Я с радостью принял идею Валерия Фокина поставить это произведение, как и в свое время - "Преступление и наказание", - рассказал режиссер. - В постановке будут заняты 25 актеров, на главную роль назначен Иван Трус (исполнитель главной роли в "Товарище Кислякове"). Все есть для того, чтобы родился хороший спектакль, который будет идти долго. Я собираюсь привезти в Россию своих студентов-режиссеров, когда буду ставить здесь спектакль - думаю, это будет для них очень полезно.

Уже восьмой год продолжается сотрудничество между нашими театрами. Международный фестиваль имени Имре Мадача в Будапеште каждый год принимает Александринский театр, и венгерская публика надеется, что в октябре снова увидит спектакли из Петербурга".

Главный режиссер Александринского театра Николай Рощин будет ставить "Бесы" Достоевского в Будапеште. На декабрь намечена премьера.

Еще о гастролях. Кроме Будапешта (на фестиваль повезут спектакль "Дети солнца" Горького, постановку Рощина) в планах переформатировать гастроли, как сказал директор театра Сергей Емельянов, в "Дни Александринского театра", которые будут включать не только спектакли, но и просветительскую, лекционную программы.

По приглашению Биеннале театрального искусства "Уроки режиссуры" спектакль "Товарищ Кисляков" осенью поедет в Москву.

Состоится ли Международный театральный фестиваль "Александринский", который всегда проходит осенью, а в прошлом году был отменен? Под эгидой фестиваля ожидаются гастроли вуппертальского Театра танца Пины Бауш. С 16 по 18 сентября в Александринском театре покажут одну из последних постановок Бауш - спектакль "Полнолуние". Полноценный фестиваль театр надеется провести уже в 2022 году.

- Это большое событие - впервые в Петербург приедет театр Пины Бауш, прославленной легенды, имевшей мировую известность, - подчеркнул директор Гёте-института в Санкт-Петербурге Гюнтер Хазенкамп. Процитировал Бауш: "Меньше всего я интересуюсь тем, как люди двигаются. Меня интересует, что ими движет". И напомнил, что 2021-й объявлен Годом Германии в России.

К маю-июню 2022 года готовится премьера спектакля Валерия Фокина с рабочим названием "Два царя" (еще одно название - "1881"), про двух императоров, двух Александров - отца и сына Романовых. Есть первый вариант пьесы, которую написал Борис Акунин. Идет работа с композитором спектакля, это известный музыкант Вячеслав Бутусов.

А в планах на вторую половину следующего сезона - постановки режиссеров Никиты Кобелева, Хуго Эрикссена.

Ассоциация Национальных театров России

Директор Александринского театра Сергей Емельянов говорил о создании Ассоциации Национальных театров России, большом событии в театральной жизни страны. В апреле в онлайн-формате прошла конференция руководителей Национальных театров, на которой Александринский театр инициировал создание Ассоциации. Она объединит более 40 театров, большинство которых работает на государственных языках своих субъектов. Сейчас готовят документы, и во время Международного культурного форума, который должен состояться в Петербурге в ноябре, пройдет учредительное собрание Ассоциации, примут Устав. Театральную секцию форума возглавят Андрей Могучий и Валерий Фокин.

Министерство культуры РФ поддержало идею создания Летней школы Национальных театров, она начнет работать в 2022 году, будет проходить обучение специалистов.

Новая сцена

- Мы очень удовлетворены тем, как работает наша Новая сцена, - сказал Валерий Фокин. - По своей стратегии, по направлению она полностью оправдывает то предназначение, ради которого восемь лет назад создавалась. Мы всегда считали, что она не должна быть филиалом Основной сцены, что это не еще одна репертуарная, отдельная площадка, а часть нашего театра, центр искусств, который представляет спектакли, проводит лаборатории, лекции. Там около 800 мероприятий проходит - это немало. Кстати, в новом сезоне продолжим нашу режиссерскую лабораторию по двум направлениям: в "Седьмом ярусе", она же Малая сцена, мы дадим место, технику "бездомным" негосударственным, независимым городским театрам, что очень важно. А также продолжим работу с программой "Другая сцена".

О достижениях и ближайших планах Новой сцены рассказал ее генеральный продюсер Александр Малич:

- Мультижанровая программа "Другая сцена" под руководством режиссера Антона Оконешникова была реализована в диджитал-среде и собрала около 2 миллионов просмотров. "Драму на шоссэ" (онлайн-перформанс по пьесе Бориса Акунина) посмотрели 863 тысячи человек. Эту историю продолжили в новом сезоне 2020 -2021: "Театр у аппарата" (300 тысяч просмотров), далее - "Суд над Раскольниковым" Антона Оконешникова (520 тысяч), "Крайм" Кирилла Люкевича (около 300 тысяч).

В рамках "Лаборатории новых медиа" недавно реализовали уникальный мультимедийный концерт "Стравинский. Весна" с участием роботов-манипуляторов.

Мы не закрываем сезон и в июле приглашаем зрителей на Новую сцену на тематические уик-энды: первым будет новый танец, затем - анимационный проект и завершим июль фестивалем электронной пространственной музыки "Акусмониум". Летом также продолжим сотрудничество с нашими постоянными партнерами - фестивалями "Точка доступа" и "Open Look". И напомню, что Новая сцена - открытое пространство, ее фойе открыто с 12.00, здесь можно выпить кофе, провести встречу.

К слову

Впереди две солидные даты: 30 августа 2021 года - 265 лет со дня учреждения Александринского театра, 30 августа 2022 года - юбилей исторического здания, 190-летие.

Как отметил Валерий Фокин, "большим датам нужно соответствовать качеством работы, прежде всего. Самая главная задача для театра, имеющего многовековую историю, оставаться живым, не стать музеем. Важно не расслабляться в прекрасном здании, на карельской березе, среди хорошей мебели и старинных портретов. На сцене должна быть живая жизнь".

30 августа Национальный драматический театр России откроет новый, 266-й сезон.